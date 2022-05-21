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社會 社會焦點 保障人權

小情侶約泡湯　她昏睡「下體一陣涼」！驚醒後告男友性侵

▲▼洗澡,泡湯,泡澡。（示意圖／pakutaso）

▲何男和女友相約到溫泉旅館約會，最後被告上法院。（示意圖，與本案無關／pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

一對情侶日前約好一起去台南關子嶺泡湯過夜，不過當天女友小方（化名）進房不久就睡著，昏睡中下半身感到一陣涼意，才驚覺男友何男將她的褲子、內褲脫下，怒告何男性侵。法院則依乘機性交未遂罪判何男1年6月徒刑，可上訴。

根據判決書內容，何男和小方2020年8月開始交往，兩人沒發生過親密行為，同月30日就約好到關子嶺過夜，不過小方因服用精神藥物，一到房內就陷入沉睡。

小方指出，何男趁她熟睡時脫下她的褲子，一驚醒就看見何男的頭埋在她雙腿間，讓她嚇得喊「你在幹嘛」，2人後來也因為何男沒有為此道歉而分手。

何男則說，他以為女友約泡湯是願意發生親密行為的意思，但他一看到小方拒絕就停手了，沒有要侵犯的意圖，另指出小方是在他停止繼續金援（事後2個月）才提告，質疑小方是用這件事牽制他。

台南地院一審認為，何男趁小方意識不清時想入非非，事後還毫無悔意，依乘機性交未遂罪判處1年6月徒刑，何男不滿提出上訴。台南高分院二審時，何男以20萬元和解金和小方達成和解，法官也認為他已有所警惕，仍判他1年6月徒刑，但緩刑4年，可上訴。

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