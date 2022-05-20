PTT抹黑徐巧芯！造謠者被起底是羅東國小老師　校方要開鍘了

▲徐巧芯遭網友爆料違停嗆警。（合成圖／翻攝自PTT八卦版、記者李毓康攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

國民黨籍台北市議員徐巧芯遭PTT網友「Vek1112(微克)」爆料違規停車。網友調查起底，發現該名網友曾發言自稱是宜蘭縣某國小老師。對此，校方也證實，該名網友確實在校內任職代課老師。



據了解，網友「Vek1112(微克)」日前在PTT發文，爆料徐巧芯違停當街遭警攔查，竟向警方嗆聲「沒關係你要開就開啊，反正我們再回去講吧」引起網友熱議。對此，徐巧芯澄清是自己5度請員警開單，但對方不願意。信義分局稍早出面表示，經調閲現場員警執勤影像，徐巧芯並未有要求員警不開單的情事，警方也在19日依規定補開罰單900元。

▲網友起底，「Vek1112(微克)」在宜蘭羅東國小擔任教師。（圖／翻攝Google Maps）

對此，有網友檢索Vek1112過往在網路的留言，赫然發現該帳號曾留言透露自己在宜蘭縣羅東國小擔任老師。經查證後，校長賴尚義也證實此事，確認該帳號為一名吳姓教師所有，但吳師目前因疫情尚在隔離中，初步了解，吳師向校方說明，該影片是友人私下傳給他，他沒有仔細查證，就上PTT發文，目前已經為此私底下致電向徐巧芯道歉，盼獲得諒解。

賴尚義表示，針對吳姓教師行為引發社會輿論，後續校方將擇期召開考績會處置。

▼吳姓教師私下向徐巧芯致歉。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）