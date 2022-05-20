英雄現身！民宅惡火困母子雲梯車難進窄巷　他搭吊車鋸鐵窗救童

▲高雄大寮火警受困民眾驚險獲救。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市大寮區開封街一處民宅今（20日）中午11時12分傳出火警，一名媽媽以及一名11歲男童受困3樓。當時男童躲在3樓鐵窗外拼命呼救，但因為道路狹窄，消防雲梯車卻進不去，大寮里里長參選人蕭清翔跟一名陳姓工程車行老闆聽到此事，2人緊急調來吊車，協助用破壞機具鋸斷鐵窗，順利將男童搶救出來。

▲因消防雲梯車進不來，大寮里里長參選人蕭清翔調來拖吊車協助救援受困童。（圖／記者吳世龍攝）

11歲男童因為同班同學確診，周一起在家居家隔離，沒想到今天與媽媽卻在家中遇火警，他緊急奔逃躲在3樓鐵窗旁呼救。但當時因為周邊道路狹窄，消防雲梯車進不來，濃煙又不斷竄出，一旁民眾看得心驚膽戰。

大寮里里長參選人蕭清翔跟一名陳姓工程車行老闆恰好經過，得知雲梯車進不來，陳老闆馬上聯繫員工緊急調派吊車，蕭清翔第一時間也馬上搭上吊車協助搶救。

▲蕭清翔回憶驚險搶救過程，濃煙很大又很嗆，擔心男童暈倒，什麼也沒想就上去救人。（圖／記者吳世龍攝）

蕭清翔回憶驚險搶救過程時表示，他到達現場時候，火災已有一段時間，大家都在等待拖吊車救援，因為孩子被濃煙嗆很久，擔心他暈倒，看到吊車來，什麼也沒想，就衝上去救援，因為救人第一。

當時濃煙很大又很嗆，蕭清翔說，因為消防隊忙著救火、降溫，所以他就自願協助，並借用消防隊的破壞機具上去鋸斷鐵窗，第一台機具不夠力，趕快再下來換第二台機具繼續鋸，小孩很驚恐在窗外一直呼救，花了10多分鐘才終於破壞成功，將小孩搶救下來。

▲▼工程行老闆調來拖吊車協助救援受困童。（圖／記者吳世龍攝）

工程行陳老闆表示，那時候發現窗外有個小孩一直呼救，就想到自己的拖吊車應該能進得去，問了消防隊分隊長後，就馬上請員工把車開來，自己平時工作也都有訓練評估高度，有看了一下覺得可以，就馬上派車搶救，還好有順利救到人，覺得很開心。

▼11歲男童一度受困3樓鐵窗待援。（圖／翻攝臉書）

男童被救出後，因嗆傷被送往長庚醫院，目前意識清楚狀況穩定；而媽媽被救出時沒有呼吸心跳，12:20送入小港醫院急診搶救後，12:55暫時恢復心跳，後續仍須觀察。