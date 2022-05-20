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大陸 大陸焦點 特派現場

陸商務部：疫情仍衝擊全球供應鏈　將加大力度應對

▲▼中國大陸工廠,工業,生產線,製造業。（圖／CFP）

▲大陸多省爆發疫情，導致大量工廠停工。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多省爆發本土疫情，供應鏈一度停擺，衝擊全球經濟。對此，大陸商務部20日表示，疫情對全球供應鏈的衝擊仍然繼續，將加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題。

大陸商務部副部長盛秋平指出，當前，外貿發展面臨著嚴峻複雜的國內外形勢，商務部將堅持穩中求進工作總基調，深入落實各項穩外貿政策，全力以赴穩住外貿外資基本盤，推動外貿高質量發展，服務構建新發展格局。

▲上海特斯拉工廠員工。（圖／CFP）

盛秋平提到，要提升外貿質量效益，持續推進優進優出，大力發展高技術、高質量、高附加值產品貿易，推動勞動密集型產品高端化、精細化發展，「支持品牌產品出口，增加能源資源產品、優質農產品進口，培育國家進口貿易，促進創新示範區。」

盛秋平說，要支持外貿創新發展，積極支持跨境電商、海外倉、市場採購貿易方式、外綜服等新業態新模式的發展；大力發展數字貿易，提升貿易數字化水平，加快貿易全鏈條數字化賦能；建立綠色低碳貿易標準和認證體系，培育綠色低碳貿易主體，加快推動綠色貿易的發展。

▲▼大陸山東汽車製造工廠,電動車,生產線,工人,製造。（圖／CFP）

盛秋平還說，要推動內外貿一體化發展，完善內外貿一體化的調控體系，促進法律法規、監管體制、質量標準等相互銜接，培育內外貿一體化的平台，支持發展同線、同標、同質產品，推動外貿企業多渠道拓展內銷市場。

盛秋平強調，要全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定，疫情對全球供應鏈的衝擊仍然繼續，將加大力度應對，努力緩解全球產業鏈供應鏈堵、斷等問題，持續優化營商環境，提升貿易便利化水平。

最後，盛秋平也提到，要進一步加強國際合作，辦好進博會、廣交會、服貿會等重大經貿展會，堅定維護多邊貿易體制，積極參與世界貿易組織的改革，用好RCEP自貿協定，積極推動加入CPTPP和DEPA進程，深度參與綠色低碳、數字經濟等國際合作。

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