陸專家提議「一邊生產一邊隔離」　工人住廠旁板房「保住產業鏈」

▲清華大學弗里曼經濟學講席教授、清華大學社會科學學院教授李稻葵。（圖／翻攝新京報）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸封城防疫政策導致供應鏈一度停擺，嚴重衝擊經濟。大陸知名經濟學家李稻葵近日在一場論壇上表示，產業鏈一定要保住，建議一線工人暫時集中起來建板房，不要居家隔離，在工廠旁邊隔離，一邊生產一邊隔離。

李稻葵14日參加「2022清華五道口首席經濟學家論壇」時提到，目前抗疫存在兩個戰場，一個戰場是保住疫情不擴散，其直接目標是減少生命損失，「目前社會上最危險的、容易感染的是中老年人和有基礎病的人，應建立相應的針對老年人醫療體系，同時等待特效藥，等待更好的疫苗，保證疫情不擴散是在爭取時間，打時間仗。」

▼上海封城超過一個月，眾多工廠被迫停產。（圖／路透社）



李稻葵指出，第二個戰場是保經濟，當下很多工廠不能完全復工，復工也不能完全復產，「我們不能自毀長城，只忙著減少感染，把產業鏈忘記了，保護產業鏈就是保我們未來經濟增長的潛力。」

李稻葵強調，不能只盯今天也要看明天，明天的收入也很重要，人民健康為中心、生命為中心，是國家的精神，所以不能看到今天保住的生命，還要保住未來的健康、生命，所以產業鏈一定要保住，「建議一線工人能不能暫時集中起來建板房，不要居家隔離，在工廠旁邊隔離，一邊生產一邊隔離。」

李稻葵還說，保消費也很重要，由於受疫情影響，老百姓的消費是下降的，不僅因為網購做不了，還有很多百姓的收入在下降，導致了消費下降，並且這種消費下降具有慣性。

李稻葵進一步解釋，為了保居民消費，物流一定要暢通，更重要的是要對受影響的百姓直接給予現金補助，「通過這個方式穩住未來的消費，不要產生心理陰影，穩住未來的消費就是穩住健康，生命至上、人民至上。」