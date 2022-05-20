侯友宜轟中央「捂住耳朵」　陳時中：放錄影帶出來「我都有在聽」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情續燒，病例數最多的新北市多次反應系統問題如居隔單開立卡卡等，市長侯友宜更批評指揮中心「是不是接通了電話，卻捂住了耳朵？」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日回應「沒有這樣的事情。」近日多次和地方政府溝通，5/15開會新北市副市長、局長都有到，「所講的我們都有聽到，有機會可以放錄影帶，我都有專注聽」。但後續還是要綜合意見歸納還做後續事情。

新北多次向中央反應問題，民進黨副秘書長林鶴明批評侯友宜「一通電話就解決何須表演？」對此，侯友宜回應打給指揮官無數次了，事情都沒解決。更在臉書痛批中央「是不是接通了電話，卻捂住了耳朵？人民這樣一個聲音，人民這樣一個痛苦，總統，院長，你聽到、看到了嗎？CDC我打電話沒有用，請你應該下來到第一線看看，你才知道問題的所在。」

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陳時中今日被問及此事，先強調「沒有這樣的事情，聽電話把耳朵捂住是沒有必要的」，接著娓娓道來近期與地方政府溝通情況，他說，「市長、局長都有經常給我電話，我都有聽，也有做。但是否說了一定要做，沒有、我們還是要顧慮專家看法見解，每個地方有不同需要，以最大公約數去處理相關問題。」

陳時中舉例，指揮中心5/15就跟地方政府一起開會，很多市長都有來，新北市副市長、局長都有到，講的話都有聽到，有機會可放錄影帶，都有專注聽，綜合相關意見採納歸納來做後續事情。

也因此，在5/15之後，提出打過三劑疫可以可以選擇0+7或3+4居隔政策，至於新北主張快篩陽就確診，中央最後採行的是快篩陽「經醫師診斷」確診，中間略有不同，但這法制上經過醫師診斷，會更為完備，這也是專家建議。而快篩陽直接給藥，指揮中心也稍微修正，三類人還有65歲以上經過醫師診斷可以給藥，都是意見提供。

「我們都認真的聽。」陳時中重申，每個地方政府都有提供意見，但要經過專家審視，考慮可行性、安全性、效益，還有法制面必要性，這不是用講的就可以，要考慮周全，實施政策才不會有缺失，造成後遺症。

陳時中說，在5/15會議之後，也另外請衛福部次長跟新北衛生局請教是否有相關問題，他們也有提出，所以昨天下午跟新北也召開視訊會議，就提出問題來討論如何解決。

陳時中進一步指出，居隔系統平台問題，陸陸續續在唐鳳、資訊處長等人不斷研議，但也特別跟新北視訊研議，看是否符合需要，看有無共識。陳時中也提到，這段時間地方提出意見很多，包含「屏東、高雄、台南、嘉義、台中、桃園、基隆都會打電話給我，新北也會打」，他也透露，「台北比較少打給我，打給醫福會執行長王必勝比較多。」

陳時中強調，防疫期間一定是中央地方一起合作，中央絕對不會把耳朵蒙起來，畢竟執行單位是地方，地方困難中央一定會想辦法解決，但第一要考量疫情控制、第二是顧及可行性、第三是藥物有效性跟不良反應、第四是法治，都要一起思考，一起解決問題。