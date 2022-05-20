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【廣編】限量發售！雀巢多趣酷思「燕麥馥列白咖啡膠囊」 新上市

▲▼ 【廣編】限量發售！雀巢多趣酷思「燕麥馥列白咖啡膠囊」 新上市 。（圖／雀巢）

圖、文／雀巢提供

隨著健康及環保意識抬頭，植物基飲食風正在席捲全球。而這股風潮也已吹進台灣，2021年「燕麥咖啡」Google關鍵字的搜尋量，相較2020年大幅成長332%。雀巢多趣酷思咖啡膠囊繼經典美式、義式、單品咖啡，融入奶香的拿鐵及卡布奇諾，再到沁爽香醇的冰釀冷萃咖啡，這次全新推出以100%植物奶打造的「燕麥馥列白咖啡膠囊」、限量登台販售，風味上帶有淡淡烘烤燕麥香，且全素者可享用！馥列白(Flat White)的咖啡配方源自於紐澳，萃取時奶泡更為輕盈細緻，相較拿鐵口感更滑順；透過雀巢多趣酷思膠囊咖啡機15bar高壓萃取，品嘗「燕麥馥列白咖啡膠囊」結合濃縮咖啡厚實的風味及燕麥奶飽滿的口感，在家也能輕鬆享受時下咖啡館最夯的植物奶風味。

身為全球最大咖啡供應商，雀巢積極推動永續行動，承諾在2025年達成100%認證的可持續咖啡豆，從源頭開始維護地球永續，也持續拓展植物基產品，從植物基咖啡飲品到植物肉，以實現雀巢於2050年前達到淨零溫室氣體排放的企業承諾，邁向商業、環境永續。響應「518國際植物日」，即日起雀巢多趣酷思「燕麥馥列白咖啡膠囊」於雀巢多趣酷思百貨及官網、MOMO購物網、PChome線上購物、家樂福等各大通路限量販售。同時，指定通路消費滿1,500元（含至少一盒「燕麥馥列白咖啡膠囊」）就送燕麥色隨身玻璃杯。咖啡館最夯的植物奶風味，在家也可盡情品味，喜愛燕麥咖啡的消費者千萬別錯過，一起享受無負擔的健康新生活，一同守護地球！

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