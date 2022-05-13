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【廣編】雀巢擴大電商佈局　宣布進駐蝦皮購物

▲▼ 【廣編】雀巢擴大電商佈局　宣布進駐蝦皮購物 。（圖／品牌提供）

圖、文／雀巢提供

疫情加速宅經濟成長，經濟部資料顯示零售業網路銷售在去年創下統計發布以來新高，年增24.5%！今年以來外部環境變化加劇，國際食品龍頭雀巢(Nestlé)加速佈局電商，結盟發展強勁的蝦皮購物，宣布正式進駐蝦皮商城，開設「雀巢官方旗艦店」、以及由雀巢及星巴克共同打造的「星巴克家享咖啡」兩大官方商城，全力滿足消費者在食品及飲料類別的網路購物需求，並引進永續減塑的物流概念，共同實踐商業、環境永續。歡慶兩大商城旗艦店開館，即日起至5/18祭出開幕慶優惠活動，眾多雀巢商品在蝦皮商城提供限時限量多重優惠；同時，為迎接盛夏搶攻夏日咖啡商機，除雀巢咖啡、星巴克家享咖啡限時優惠外，於兩大官方商城任一下單，還有機會獲得雀巢咖啡機Infinissima Touch顏值機！

5/12至5/18開幕慶期間，「星巴克家享咖啡官方商城」同樣祭出整點加碼瘋搶限量商城5折券，且下單滿額再送星巴克限量筆記本！喜歡品嚐星巴克享受咖啡時光的你，絕不能錯過開幕期間釋出的限時優惠：從融合優質奶粉及香草風味糖漿的特選焦糖瑪奇朵咖啡、到高品質濃郁滑順的特選卡布奇諾咖啡；再到備受喜愛在家親自研磨咖啡消費者青睞的星巴克特選咖啡豆，以及高人氣的星巴克濾掛咖啡，陪伴咖啡愛好者度過美好的夏日咖啡時光。上述活動詳情，請參下列攻略一覽表！完整優惠內容可點擊進入雀巢官方旗艦店、星巴克家享咖啡官方商城。

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