隱形眼鏡泡「1液體」變超巨size　人妻笑：可以泡老公嗎？

▲一名女網友將過期的隱形眼鏡泡在酒精之後發現變大了。（翻攝自爆廢公社）

圖文／鏡週刊

很多女性戴的隱形眼鏡不但有瞳孔放大效果，還可以搭配妝容造型選擇顏色，一名女網友就分享她將過期的隱形眼鏡泡在「1液體」中，結果竟然變大像是漫畫般的「超巨美瞳」，讓網友驚呼連連。

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一名女網友日前在臉書社團「爆廢公社」分享多張照片，表示她將過期的隱形眼鏡泡在酒精之後變大了，再泡回保養液後，又縮小變回原樣，讓她開玩笑稱「可以把老公丟進去泡泡嗎（誤」。

只見照片中，泡了酒精的隱眼占滿整個隱形眼鏡盒子，跟一旁正常的尺寸差距甚大，原PO用兩隻手指拿起來比對更是可以看出明顯落差。

▲網友再泡回保養液後，又縮小變回原樣。（翻攝自爆廢公社）

網友看了紛紛感到驚奇，「真的假的！？」「放大好可愛」「奇怪的知識增加了⋯⋯」「變大後，好像水母喔！」「建議先泡鑽戒跟金條！」「明天幫老公用酒精泡澡（？」，有人詢問「泡過酒精還可以戴嗎？」原PO則強調「不能戴了哦！我用的是過期要丟掉的隱眼，千萬別學我」。







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