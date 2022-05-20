鄭明典PO這圖示警「紫色的來了」　網驚炸彈即將降落

記者李姿慧／台北報導

氣象局今(20日)清晨對屏東縣發布大豪雨特報，氣象局長鄭明典也在臉書上貼出衛星雲圖示警：「紫色的來了！」提醒強對流區有大雷雨。有網友驚呼：「像炸彈即將降落的感覺。」

▲氣象局上午發布豪雨特報。（圖／記者李毓康攝）

氣象局今晨發布豪、大雨特報，受南方雲系影響，易有短延時強降雨，今(20)日恆春半島有局部豪雨或大豪雨發生的機率，屏東縣有局部豪雨或大雨發生，蘭嶼及綠島有局部大雨發生，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。大豪雨地區為屏東縣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「紫色的來了！」鄭明典今也在臉書上貼出衛星雲圖示警，「強對流範圍很小，是上方的砧狀雲放大！強對流區有大雷雨，請小心！」

▲氣象局長鄭明典也在臉書上貼出衛星雲圖示警：「紫色的來了！」。（圖／翻攝鄭明典臉書）

有網友留言驚呼：「很像炸彈即將降落的感覺」，還有網友表示，「綠島大雷雨，近乎颱風等級」，也有屏東網友說，恆春雷雨轟炸一兩小時了。

氣象局表示，今日南方雲系影響，台灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖為多雲的天氣；明(21)日台灣東半部地區有局部短暫陣雨，北部地區及金門、馬祖亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後山區局部短暫陣雨；今、明兩天馬祖亦有低雲或局部霧影響能見度，今日清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度。

▲氣象局示警屏東上午有大豪雨。（圖／氣象局）

