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買書省錢趁現在！線上國際書展3折起　語言學習套書價差大現省628元

博客來2022線上國際書展（圖／博客來提供）

▲線上國際書展與兒童國際書展即日起同步開跑。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

鎖定長達9天的農曆年假，並因應疫情變化與瞄準寒假商機，博客來推出線上國際書展與兒童國際書展，全面3折起，想收藏經典著作或買齊實用工具書，同時為荷包省一筆的人，可把握活動時間買起來。蝦皮書城也祭出滿額折優惠，並公布2021年度暢銷書籍排行榜。

根據博客來國際書展的銷售觀察，去年整體最暢銷類別以童書、語言學習、商業理財與文學小說四大類為佔比最高類型，其中「童書」業績占比超過15%，可看出在新年連假，家長對童書、親子教養的需求量還是非常高；而年初制定新年目標以及轉職潮高峰，加上過年間大量收支出現，像年終獎金等，理財書需求高，強勢攻占暢銷排行，「股市投資」成為開展首週最受讀者青睞的主題。

另外，「語言學習」類書籍因單價高，書展期間價差大，成為入手的最佳時機，如首週暢銷冠軍《新制多益 NEW TOEIC 單字大全》，還有獨家套書《新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析》，原定價1,760元，下殺7折，滿千再現折100元，只要1,132元，現省628元。

博客來2022線上國際書展（圖／博客來提供）

▲《新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析》獨家套書搭配線上國際書展優惠及滿額折，買下來現省628元。

博客來即日起展開2022國際書展，網羅商業理財、語言學習、文學小說、心理勵志、童書等熱門大類，囊括超過7萬本書中、外文、雜誌參展，全面3折起，紙本圖書、雜誌參展商品滿千現折100元，還有萬本電子書最低7元起，「套書」參展書逾數千種歷年最多，全面7折以下，結帳滿千再現折100元。「兒童國際書展」則是囊括上萬本童書，並規劃寒假與開學精選書單，遊戲書、練習本只要銅板價27元起。

蝦皮書城即日起至1/31也祭出滿299元免運、滿699折60元等優惠，並公布2021年度暢銷書籍排行榜，其中商業理財類書籍強佔熱銷排行榜前四名，另觀察發現，疫情改變消費者生活型態，紙本書籍閱讀風氣再起、帶動網購書籍需求量大幅成長，且偏好投資理財知識、良好習慣培養的書籍內容，去年下半年書籍商品銷量相較前年有翻倍以上成長，除了商業理財書籍，文學小說與心理勵志分占銷售類別排行的二、三名。

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