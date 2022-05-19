俄稱部署新雷射武器「5秒毀無人機」　澤倫斯基笑了：是奇蹟武器

▲烏克蘭總統澤倫斯基揶揄，俄羅斯所謂的新型雷射武器根本是未成形的「奇蹟武器」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯副總理日前在官媒「俄羅斯第一頻道」（Channel One）受訪時宣稱，俄軍現已在烏克蘭部署一套最先進的雷射武器系統「扎地拉」（Zadira），可用雷射在5秒內摧毀5公里外的無人機。然而，不僅美國五角大廈打臉此說法，烏克蘭總統澤倫斯基更揶揄可能是納粹德國吹噓的「奇蹟武器」。

根據《華盛頓郵報》報導，俄羅斯副總理波瑞索夫（Yury Borisov）18日受訪稱，俄羅斯最新的雷射武器「扎地拉」已被部署於烏克蘭作戰的軍事單位，比俄軍2018年推出的另一個雷射武器系統「佩列斯韋特」（Peresvet）更先進，能夠透過熱衝擊將最遠5公里外的目標燒毀，因此可輕鬆擊落各類無人機。

然而，美國五角大廈一名高級官員18日在記者會上表示，美國目前尚未看到任何證據可以證實波瑞索夫的說法。同日，烏克蘭總統澤倫斯基將「扎地拉」揶揄為二戰時期納粹德國吹噓的「奇蹟武器」（Wunderwaffe），但被廣泛宣傳的一系列高性能兵器，大部分仍在圖紙構想階段。

澤倫斯基說，納粹越是宣傳能改變戰爭局面的驚人武器，就越確立他們不可能獲勝，「在俄烏戰爭將進入第3個月的今天，我們看到俄羅斯正在努力尋找『奇蹟武器』，所有一切都清楚表明，俄羅斯的入侵行動完全失敗了。」他補充，這同時也代表，俄羅斯不敢承認政府高層與軍隊犯下的災難性錯誤。

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