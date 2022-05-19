　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

燒毀烏軍無人機　俄：正部署新一代強大雷射武器

▲▼美國向烏克蘭提供情報，讓烏軍能及時對俄國的攻擊做出反應，並成功擋下俄軍的導彈襲擊。（圖／路透）

▲美國向烏克蘭提供情報，讓烏軍能及時對俄國的攻擊做出反應，並成功擋下俄軍的導彈襲擊。（圖／路透）

中央社

烏克蘭總統澤倫斯基說，俄羅斯攻擊烏克蘭期間，發射了超過2000枚飛彈，占俄羅斯武器儲備一大部分；他還說，俄方聲稱動用了新雷射武器，反映出莫斯科想尋找飛彈的替代品。

美聯社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，絕大多數飛彈擊中民用基礎設施，沒有帶來戰略性軍事利益。他今天深夜透過影片向全國發表演說時表示，過去一天，俄羅斯飛彈擊中了南部城市尼古拉耶夫（Mikolaiv）與第聶伯羅（Dnipro）。

澤倫斯基提到，俄羅斯聲稱已在烏克蘭部署新的雷射武器，這反映了俄羅斯想要尋找飛彈的替代品。

美國高階國防官員表示，美國沒有觀察到可證實俄羅斯所說已在烏克蘭動用雷射武器的證據。由於事涉美國軍事評估，這名官員要求不具名。

▲▼俄軍以導彈襲擊克拉馬托爾斯克火車站，乘客奔逃後行李與血跡四散各處。（圖／路透社）

澤倫斯基說，烏克蘭決心要奪回南部城市刻松（Kherson）、梅利托波爾（Melitopol）、伯德揚斯克（Berdyansk）、安赫德（Enerhodar）與馬立波（Mariupol）的掌控權；這些城市現在正遭俄軍占領。

他說：「所有遭到占領，或說暫時占領的城市與社區，都應該知道烏克蘭會收復回來。」

俄羅斯今天表示，正在烏克蘭使用新一代強大的雷射武器來燒毀無人機，並部署莫斯科的部分秘密武器，以對抗西方源源不絕供應給烏克蘭的軍火。

澤倫斯基諷刺地將俄羅斯使用雷射武器的消息，與納粹德國為了避免在二戰戰敗所公開的「神奇武器」相提並論。

他說：「他們無望打贏戰爭的事態愈明顯，就愈大力宣傳有一種非常強大的武器能帶來轉捩點。」

「全面戰爭進入第3個月，我們看到俄羅斯試圖尋找自己的『神奇武器』…這一切都清楚顯示這個任務完全失敗。」

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診
存股首選！8檔股利「越配越多＆年年填息」
新北「鋼管辣女警」確診！爆上班違紀拍片　本人回應了
防疫模範生被雙北狂酸　陳其邁高EQ喊話
快訊／本土生確診總數首破11萬！　全台2228所園校停課
男大生整形整到死！躺手術台遭「放血30分鐘」　醫直接下班
確診輕症不要太開心　研究發現：43％出現長久性後遺症
防疫險4大爭議　金管會最新說明
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

燒毀烏軍無人機　俄：正部署新一代強大雷射武器

亞速鋼鐵廠本週「959烏軍投降」　高層指揮官仍未離開

張競／美台商會關切對台軍售　公開信攤牌「私下難扳回拜登政策」

「美台商會」憂：美台軍售限「不對稱戰力」　減弱台灣的防禦力

烏克蘭登上接收「美國軍援」第一名國家　超越以色列

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

燒毀烏軍無人機　俄：正部署新一代強大雷射武器

亞速鋼鐵廠本週「959烏軍投降」　高層指揮官仍未離開

張競／美台商會關切對台軍售　公開信攤牌「私下難扳回拜登政策」

「美台商會」憂：美台軍售限「不對稱戰力」　減弱台灣的防禦力

烏克蘭登上接收「美國軍援」第一名國家　超越以色列

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

先探／鴻海電動車布局再下一城

苗栗縣高中以下5／23起遠距5日　國、高中畢業生得至畢典前一天

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

直播／加州海灘男孩穿什麼？DIOR攜手名人愛的設計師ERL　辦秀告訴你

學甲農工業土地遭填埋大量爐渣　監察院糾正台南市政府

另一半壞習慣調查！這件事8成人都會一秒暴怒　最愛管星座：處女、金牛都上榜

不斷更新／17縣市高中以下採遠距教學　各縣市做法一次看

陳志強「親暱片」放閃曾智希！　出賣她素顏哭臉…往下看害羞了

睡到一半「忽然被踹下床」！兩隻乳牛汪同步查看：你還好嗎？

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

軍武熱門新聞

亞速鋼鐵廠本週959烏軍投降　高層指揮官仍未離開

張競／美台商會關切軍售　公開信攤牌私下難扳回拜登政策

烏克蘭登接收「美國軍援」第一國　超越以色列

俄：正部署雷射武器燒毀無人機

美台商會憂：軍售限不對稱戰力　減弱台灣防禦

俄稱亞速鋼鐵廠265名烏軍投降　烏正安排進一步工作

基隆級驅逐艦「4長確診」　張競：請支持國軍

烏情報局長曝「戰爭結束2可能」：普丁死或俄分裂

美媒爆中國建百座核武發射井 照片放大一看「糗了」...是風電場

俄軍在鋼琴裡藏手榴彈　意圖誘殺10歲女孩

109旅新制教召105榴砲砲操訓練

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

超勇烏克蘭坦克「1打10」轟爆整排俄軍戰車

蘇澳漁船遇遼寧艦衛星電話打不出去

更多熱門

相關新聞

亞速鋼鐵廠本週959烏軍投降　高層指揮官仍未離開

亞速鋼鐵廠本週959烏軍投降　高層指揮官仍未離開

俄羅斯國防部18日表示，烏克蘭港口城市馬立波亞速鋼鐵廠內被圍困的烏軍士兵本週共有959人投降。有報導指出，廠內最高層級的指揮官尚未投降。

歐盟公布6.5兆元計畫　拚2027年前擺脫仰賴俄燃料

歐盟公布6.5兆元計畫　拚2027年前擺脫仰賴俄燃料

21歲俄軍當庭認戰爭罪　被告可能終身監禁

21歲俄軍當庭認戰爭罪　被告可能終身監禁

烏克蘭登接收「美國軍援」第一國　超越以色列

烏克蘭登接收「美國軍援」第一國　超越以色列

烏克蘭退出談判　總統顧問批俄心態有問題

烏克蘭退出談判　總統顧問批俄心態有問題

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面