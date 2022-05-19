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「這些學校」至今零確診！新北堅守「不全面停課」原因曝光

▲▼國中教育會考將在本週末登場，面對國內嚴重疫情，考場防疫變成各界關注的焦點。新北市長侯友宜5/19視察位於新北市光復高中的考場，瞭解校方各項防疫措施及應變計劃。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙北停課不同調，新北彈性授權，由學校自決是否停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴上容／新北報導

疫情高峰將至，雙北確診人數高，新北有7所學校宛若是「疫情中的淨土」至今「零確診」，學校保持正常學務，目前仍正常上下課。面對疫情洪峰，雙北停課不同調，北市全面停課，新北市長侯友宜19日堅持彈性授權由學校自決，教育局解釋，是因為新北城鄉差距大，都會區和偏鄉不能相提並論，目前新北7區的學校自行決議下周停課一周。

新北市長侯友宜昨與今都表態不跟進北市停課兩周政策，新北採彈性授權，由學校自行裁奪，作法掀起論戰，有家長支持，也有人不贊同，其中，新北市教育產業工會大力反對，理事長李曼麗痛批，新北比台北疫情嚴重，結果卻沒有遠距教學，只會叫學校和家長自主應變，新北教育局乾脆關門大吉好了。

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▲▼ 新北有7間學校自疫情爆發以來，至今零確診 。（圖／學校臉書）

▲ 新北有7間學校自疫情爆發以來，至今零確診，圖為淡水屯山國小 。（圖／淡水屯山國小臉書）

根據新北教育局統計，新北市不含幼兒園，高中職以下學校共有340間，疫情至今年4月，共有202間實施過全校停課，沒有全校停課的學校有138間，比例大約6：4。

其中，新北的北部地區仍有7所學校，疫情至今「零確診」，分別是瑞芳區欽賢國中、貢寮區豐珠國中、三芝區興華國小、淡水區屯山國小、平溪區十分國小、貢寮區福連國小以及雙溪區柑林國小，宛若疫情外的淨土，強行停課對於正常學務來說，無疑是「過大的變動」。

▲▼ 新北有7間學校自疫情爆發以來，至今零確診 。（圖／學校臉書）

▲ 新北有7間學校自疫情爆發以來，至今零確診，圖為貢寮區福連國小 。（圖／貢寮區福連國小臉書）

貢寮區福連國小校長梁均紘說，學校共4班7人，疫情以來沒有學生確診，鄰近的十分、柑林國小也都沒什麼人確診，校內大家防疫嚴謹，學校是相對比較安全的地方，只擔心假日遊客眾多會增加染疫風險，他認為，新北城鄉差距很大，學校自主因應特殊情況會比較適合。

國中教育會考將在本週末登場，面對國內嚴重疫情，考場防疫變成各界關注的焦點。新北市長侯友宜5/19視察位於新北市光復高中的考場，瞭解校方各項防疫措施及應變計劃。

▲雙北停課不同調，新北彈性授權由學校自決。（圖／記者湯興漢攝）

教育局補充，三重、蘆洲、新莊、中和、永和、板橋、土城等各級學校，考量都會區人口密集、疫情發展迅速及課務運作問題等，大部分已透過校內防疫會議決議，下週5月23日至5月27日，全校採居家線上教學，另有少數學校尚在討論中，整體視疫情滾動式調整。

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