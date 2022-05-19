北市婦被通緝前夕「快篩陽」　隔天被抓「里長代付罰金」放行

▲婦人因偽造文書未到案執行，警方上門逮人，卻發現她快篩陽性。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局民生西路派出所警員發現一名婦人11日即將被通緝，10日下午4時許前往查訪發現婦人在家，要求婦人拿出證件時，婦人表示證件在里長那裡，聯繫里長才知道婦人快篩陽性，當場讓婦人離開，隔天婦人被發布通緝後前往逮人，才發現已經被其他分局警員帶走。

警方調查，北市73歲的葉姓婦人，因偽造文書遭判刑未到案執行，於5月11日清晨6時許即將被發布通緝，大同分局警員獲悉後，在10日下午先行前往尋找葉姓婦人，最後在延平北路3段找到葉婦。

警方表明身份後，向婦人表示要求查看證件，但婦人指出證件在里長辦公室，於是載婦人前往，但因里長不在，於是致電里長，里長驚訝表示「葉姓婦人快篩陽性」，警員隨即離開現場。

2名警員11日上午8時許再度前往葉婦住處找人，才發現已經被士林分局警員先行帶走，整起案件也交由士林分局處理。士林分局社子派出所將葉婦帶返警所後，立即進行快篩，結果為陽性，馬上通知發布通緝的台北地檢署。

檢察官後續指示，因葉姓婦人涉犯偽造文書判決為6個月以下，未到案執刑被發布通緝，但鑑於6個月以下得以易科罰金，最後由里長出面協助先行繳交罰金，警方也在里長繳完錢後讓葉婦離去。