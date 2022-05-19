台積電被刷負評！「剩2.9星」62%倒讚　外國工程師怨：員工就像犯人

▲台積電被刷負評，外國工程師怨「高層很官僚、老派及缺乏遠見」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣的半導體產業享譽國際，尤其是台積電（TSMC）更是領先全球，被譽為台灣的護國神山，不過最近有網友在美國匿名論壇Blind發現，台積電的評價僅2.9顆星，其中「工作和生活平衡」項目分數最低，甚至有62%的人倒讚，表示不願意在台積電上班，貼文一出引發網友熱議。

一名網友在批踢踢表示，他日前逛美國匿名論壇Blind時，發現台積電的評價僅2.9顆星，比三星3.1還要低，5大評分項目分別為，「職業發展3.0」、待遇和福利2.5、企業文化2.4、管理層2.7，工作和生活平衡最低僅2.1，當被問到「是否願意在台積電工作」時，有62%的人給予倒讚。

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▲台積電被刷負評，評價剩2.9顆星。（圖／翻攝自批踢踢）

多數外國網友認為，台積電很適合學習成長，但實在缺乏工作和生活平衡，有人說「高層很官僚、老派及缺乏遠見，對待員工就像對待犯人，只有高層及會玩『政治』的人才能活得很好」、「壓力大到難以平衡工作與生活」，但也有人給予好評「頂尖的工作，擁有很大的成長和學習空間」、「獲得經驗的好地方」。

美國匿名論壇Blind只有頂尖的科系公司員工才可以註冊，像是微軟、亞馬遜、Uber、Meta、Google及蘋果等，聚集了許多矽谷頂尖人才匿名分享資訊，像是評價一間公司的企業文化、管理方式等，討論業內的趨勢或最新動態，甚至是跳槽或裁員等話題。

批踢踢網友看了評價後紛紛說「美國人傻傻的，TSMC能輾壓對手，就是這樣來的」、「員工評價好就是養老企業，員工都幹成這樣，表示TSMC才有世界級的實力」、「評價好才要擔心吧，代表沒競爭力了」、「他們要的平衡是哪一種，不用輪班的缺嗎」、「評價好，就是錢多事少啊，這樣根本沒競爭力」。

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