他健檢查出「有子宮」絕望一天沒吃飯…老婆懷疑人生！結果反轉了

▲男子健檢報告單上竟然有子宮。（圖／翻攝自沸點視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南永州一名42歲的已婚男子在當地一間醫院做健康檢查，檢查完後對方說要近一週才能拿結果。令他沒想到的是，他取回的報告中，竟然寫有子宮的檢測情況，「我妻子看了說我有問題，我嚇了一跳。後面給醫院打電話，對方稱是排版出現了錯誤。」

據《沸點視頻》報導，湖南一唐姓男子爆料稱，在某醫院健檢後報告單查出子宮。他絕望表示，當時自己嚇得一天沒有吃飯。

網傳健檢報告顯示，人員性別一欄為男，而在下方的檢查結果中卻顯示該男子查出了子宮，並有子宮呈前位、形態規則、壁薄內清等報告結果。唐男以為自己得了怪病，連老婆都開始懷疑人生，「她說健檢報告上都這樣寫的，肯定有問題呀。」

唐男找到醫院，沒想到工作人員解釋稱，是數據搞錯了，是前面一名檢測者的數據沒有刪除，直接粘到唐男的報告上了。醫院道歉稱，「唐先生可以再來醫院做一遍。」

對此，唐男稱，會換一家醫院做健檢，這家醫院不靠譜，不會去做了。

19日，據《河北廣電報業融媒體》報導，醫院再度回應稱，深感歉意，希望給該男子退費或重新健檢，但是已經聯繫不上他。當時負責健檢的紀錄員已經離職，對審核員也進行了罰款。