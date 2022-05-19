太平溪綜合球場進出動線改善　專屬通道設置年底完成

▲台東縣長饒慶鈴(右)今視察太平溪綜合球場進出動線改善。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府近期辦理太平溪右岸仁義北路及周邊設施改善工程，以提升居民用路安全與品質，縣長饒慶鈴19日前往視察時指出，為了讓愛好運動的鄉親有更好、更安全的進出通路，縣府將在仁義北路與永福路口設置紅綠燈與越堤路，方便民眾進入河道高灘球場，預計在今年底完成。

饒慶鈴表示，縣府近年進行太平溪堤防改善，仁義南路於去年通車，今年也完成馬偕路堤改善工程，增設兩岸步道環河軸帶，完成全長8.9公里的左岸步道，串連省道台9乙線與台11線。

目前則持續進行約1.1公里台東右岸2號堤防水防道路仁義北路改善(豐里橋至康樂橋間)，第1期改善長度約216公尺，工程經費約1千萬元，已於日前完成，第2期工程改善仁義北路長約887公尺，經費4千萬元由縣預算支應，預計下(6)月動工，年底完工。而為了提供居民更完善的運動休閒空間，也將著手改善河道高灘球場的出入動線，工程增設永福路口紅綠燈與越堤路與高灘地便道通往籃球場、便道周邊提供運動民眾臨時停車空間48台小客車、機車20部。

建設處說明，此次工程為了紓解車流，將仁義北路改善為三線道(往北二線、往南一線)，以及將堤頂道路由原4公尺拓寬至5到6公尺，並增設護欄以增加安全性。太平溪綜合球場於106年底啟用，配置夜間投幣式照明，為大豐地區愛好籃球運動民眾提供好去處，目前4組籃框都已換新，以往民眾前往球場是由堤頂步道或穿越仁義北路進入，待工程完成後，民眾由拓寬步道出入將更安全舒適，而開車或騎車運動的民眾改由此次工程增設的越堤路進入太平溪高灘地，經便道到達球場更方便，進出有紅綠燈管制，人行車行更安全。工程預定下個月發包，年底完成開放通行。