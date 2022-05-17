　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其為何反對芬蘭、瑞典加入北約？　外媒揭：總統恐另有目的

▲▼左起為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（組圖／路透）

▲土耳其公開反對瑞典與芬蘭加入北約。左起為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（組圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

芬蘭與瑞典近日相繼宣布申請加入北約。然而，土耳其上周卻率先表態「不看好」此事，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）16日再次指控，這兩國沒有採取明確的反恐怖主義立場，「不會答應讓他們加入北約。」對此，《華盛頓郵報》就刊出報導，分析為何土耳其反對芬蘭和瑞典入北約。

●土耳其說了什麼？
土耳其總統艾爾段13日先是表態「不看好」芬蘭與瑞典加入北約的可能性，「我們正在關注事態發展，但並不看好這件事。」對此，瑞典和芬蘭宣布派遣外交官前往土耳其首都安卡拉進行討論。艾爾段16日在記者會上「打臉」兩國，「請原諒我們，他們沒必要這麼累。」暗示外交官不應該前來說服土耳其，還重申「不會同意他們加入北約」。

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其總統艾爾段16日直言，不會答應北歐兩國加入北約。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）提出幾個「條件」，包含這北歐兩國終止對其所謂境內「恐怖組織」的支持，並撤銷對土耳其的武器出口禁令。總統首席外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）說，土耳其並非關上大門，「但我們提出的這些問題關乎土耳其的國家安全。」

●土耳其為何不希望芬蘭與瑞典加入北約？
艾爾段聲稱，瑞典和芬蘭是「許多恐怖組織的大本營」，主要指控的是激進的「庫德工人黨」（PKK）。這是一個庫德族游擊組織，數十年來持續在土耳其部分地區進行分離主義叛亂，1997年已被美國認定為恐怖組織。安卡拉政府認為，瑞典與芬蘭收容了一些被認為與PKK或曾於2016年策動政變未遂的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）有關的人。

華郵指出，艾爾段堅持與傳統經濟學背道而馳的政策，認為「高利率會導致通膨」，還向中央銀行施壓，要求降息，造成經濟動盪，由於他將在2023年面臨競選連任的壓力，可能藉此發表與PKK相關的強硬言論，企圖討好反對與PKK和解的民族主義選民，進而贏得政治分數。

另外，土耳其也藉機表達了對瑞典和芬蘭的其他不滿之處，包含對於安全保障以及禁止向土耳其出口武器的擔憂。外交部長卡夫索格魯的「條件論」似乎暗示此事仍有談判空間。前外交官伍爾根（Sinan Ulgen）對《華爾街日報》表示，艾爾段公開宣布土耳其立場也是為了獲得國內支持，「這就是他的行事方式，總是關注國內政治。」

▲▼芬蘭總統尼尼斯托（右，Sauli Niinisto）和總理馬林15日於赫爾辛基總統府的聯合記者會上，宣布申請加入北約。（圖／路透）

▲芬蘭總統尼尼斯托（右，Sauli Niinisto）和總理馬林15日於赫爾辛基總統府的聯合記者會上，宣布申請加入北約。（圖／路透）

●土耳其能夠否決瑞典和芬蘭加入北約嗎？
新成員若想加入北約須得到30個既有成員國的一致支持，因此土耳其可以反對並阻止芬蘭與瑞典加入。不過，土耳其與兩國政府近日已舉行了會談，以協商相關問題。在北約發揮重要作用的美國曾表示，北歐國家加入北約得到了廣泛支持。白宮發言人莎琪（Jen Psaki），多數成員國「毋庸置疑」將支持此事，而拜登政府正「努力釐清土耳其立場」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）回應相關問題時表示，北約有信心聯盟將迅速採取行動，「土耳其已經明確表示，他們的意圖不是阻止（批准）成員國資格，因此我有信心，我們能解決土耳其的擔憂，不會拖延加入聯盟的進度。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
10歲女童每天「吃避孕藥」！母哽咽曝：吃8個月了　背後真相曝
高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」
喉嚨痛像刀割！確診「4症狀該吃什麼」　營養師一圖秒解
黑人會曬黑？　在台「實測20分鐘」結果網笑瘋：長知識
快訊／學生確診總數逼近10萬！全台2133所園校停課
客運7月提票價調漲！坦言「一定漲不少」
快訊／國高中遠距教學到暑假？　鄭文燦發聲了
符合0+7、自選「3+4」可請防疫隔離假？　勞動部解答了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最後一天供應汽油！　斯里蘭卡全國經濟「連鎖崩壞」

台灣被美國CDC列入「高風險」很可怕？　防疫模範國早就上榜

土耳其為何反對芬蘭、瑞典加入北約？　外媒揭：總統恐另有目的

紐時：FDA最快17日授權輝瑞BNT　替5至11歲童接種第3劑疫苗

瑞典簽了！正式申請「加入北約」　外長曝芬蘭1天內跟上

全村「1061萬紓困金」誤匯給他！日男神隱拒還錢　爆賭博全輸光

23歲正妹爬上瀑布自拍　慘墜15m「撞破後腦勺身亡」網美景點奪3命

最新槍擊細節曝光！加州槍手「鐵鍊鎖門」堵活路　教友以為是保全

喵星人聽得懂人話！　日研究證實：還會認「貓室友」的名字

北韓傳從中國運回醫藥品　動用最大運輸機！可載重50噸、境內僅3架

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

最後一天供應汽油！　斯里蘭卡全國經濟「連鎖崩壞」

台灣被美國CDC列入「高風險」很可怕？　防疫模範國早就上榜

土耳其為何反對芬蘭、瑞典加入北約？　外媒揭：總統恐另有目的

紐時：FDA最快17日授權輝瑞BNT　替5至11歲童接種第3劑疫苗

瑞典簽了！正式申請「加入北約」　外長曝芬蘭1天內跟上

全村「1061萬紓困金」誤匯給他！日男神隱拒還錢　爆賭博全輸光

23歲正妹爬上瀑布自拍　慘墜15m「撞破後腦勺身亡」網美景點奪3命

最新槍擊細節曝光！加州槍手「鐵鍊鎖門」堵活路　教友以為是保全

喵星人聽得懂人話！　日研究證實：還會認「貓室友」的名字

北韓傳從中國運回醫藥品　動用最大運輸機！可載重50噸、境內僅3架

台波蘭簽訂三大合作備忘錄　聚焦半導體、電動車盼台商投資

曾俊欣、莊吉生法網會外賽過頭關　第二輪將上演台將內戰

鍾欣怡自曝半年胖到「褲子穿S→L號」　原因曝：不敢站上體重機

尹恩惠、金鐘國爆「是真交往」！戀愛細節首公開網炸鍋

最後一天供應汽油！　斯里蘭卡全國經濟「連鎖崩壞」

客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

以為漏尿！2寶媽「狂流神秘液體」包衛生棉　醫一照驚：第三期了

高嘉瑜再轟金管會避重就輕　「到底是站在保戶還是業者這邊？」

尪性慾旺「結婚22年天天行房」！　人妻崩潰哭訴：發燒感冒也不能停

彭佳慧宣告已確診7天　親錄影片曝身體狀況：鼻音又沙啞！

熟睡喵突驚醒！下秒狂揉肚1min 「魔性肚皮舞」網笑：到底夢到啥

國際熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

他遭腰斬被問怎做愛　嫩妻回應超霸氣

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

快訊／日本將開放「這4國」旅行團入境

科技公司取消居家辦公　800人辭職

加州教會槍擊犯身份曝！台灣出生、曾擔任預官

AV女優超私密面試內容曝　16歲破處一日7戰

台灣教會槍擊1死5傷　台裔醫師擋子彈犧牲

仇恨台灣人！槍手闖南加州台灣教堂開槍1死5傷下場曝

「阿公阿嬤超強」直接壓制加州槍手

美CDC旅遊警示：台灣被列入最高風險

《奇異博士》女演員性虐13歲少女　變態夫妻被判有罪

漁民捕魚遭鱷魚叼走　慘死畫面曝光

更多熱門

相關新聞

瑞典簽了！正式申請「加入北約」

瑞典簽了！正式申請「加入北約」

瑞典外交部長林德（Ann Linde）今（17）日簽署文件，申請成為北約成員國，在加入美國領導軍事聯盟的路上，邁出正式的一步。她透露，這份文件「將在一天左右的時間內，與芬蘭（的文件）一起被提交出去，然後交由北約處理。」

普丁「異常冷靜」稱芬蘭瑞典入北約不成威脅

普丁「異常冷靜」稱芬蘭瑞典入北約不成威脅

土耳其總統：不會答應瑞典和芬蘭加入北約

土耳其總統：不會答應瑞典和芬蘭加入北約

瑞典政府正式決定「申請加入北約」

瑞典政府正式決定「申請加入北約」

芬蘭瑞典將入北約！俄副外長批：錯誤決定

芬蘭瑞典將入北約！俄副外長批：錯誤決定

關鍵字：

瑞典芬蘭土耳其加入北約北大西洋公約組織NATO

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

男歌手「命根子被貨車輾斷」2度命危！消失4年現身

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

他遭腰斬被問怎做愛　嫩妻回應超霸氣

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

槍手「仇恨台灣人」原因曝！　曾在台受氣懷恨

更多

最夯影音

更多
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面