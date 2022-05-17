土耳其為何反對芬蘭、瑞典加入北約？　外媒揭：總統恐另有目的

▲土耳其公開反對瑞典與芬蘭加入北約。左起為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（組圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

芬蘭與瑞典近日相繼宣布申請加入北約。然而，土耳其上周卻率先表態「不看好」此事，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）16日再次指控，這兩國沒有採取明確的反恐怖主義立場，「不會答應讓他們加入北約。」對此，《華盛頓郵報》就刊出報導，分析為何土耳其反對芬蘭和瑞典入北約。

●土耳其說了什麼？

土耳其總統艾爾段13日先是表態「不看好」芬蘭與瑞典加入北約的可能性，「我們正在關注事態發展，但並不看好這件事。」對此，瑞典和芬蘭宣布派遣外交官前往土耳其首都安卡拉進行討論。艾爾段16日在記者會上「打臉」兩國，「請原諒我們，他們沒必要這麼累。」暗示外交官不應該前來說服土耳其，還重申「不會同意他們加入北約」。

▲土耳其總統艾爾段16日直言，不會答應北歐兩國加入北約。（圖／達志影像／美聯社）

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）提出幾個「條件」，包含這北歐兩國終止對其所謂境內「恐怖組織」的支持，並撤銷對土耳其的武器出口禁令。總統首席外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）說，土耳其並非關上大門，「但我們提出的這些問題關乎土耳其的國家安全。」

●土耳其為何不希望芬蘭與瑞典加入北約？

艾爾段聲稱，瑞典和芬蘭是「許多恐怖組織的大本營」，主要指控的是激進的「庫德工人黨」（PKK）。這是一個庫德族游擊組織，數十年來持續在土耳其部分地區進行分離主義叛亂，1997年已被美國認定為恐怖組織。安卡拉政府認為，瑞典與芬蘭收容了一些被認為與PKK或曾於2016年策動政變未遂的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）有關的人。

華郵指出，艾爾段堅持與傳統經濟學背道而馳的政策，認為「高利率會導致通膨」，還向中央銀行施壓，要求降息，造成經濟動盪，由於他將在2023年面臨競選連任的壓力，可能藉此發表與PKK相關的強硬言論，企圖討好反對與PKK和解的民族主義選民，進而贏得政治分數。

另外，土耳其也藉機表達了對瑞典和芬蘭的其他不滿之處，包含對於安全保障以及禁止向土耳其出口武器的擔憂。外交部長卡夫索格魯的「條件論」似乎暗示此事仍有談判空間。前外交官伍爾根（Sinan Ulgen）對《華爾街日報》表示，艾爾段公開宣布土耳其立場也是為了獲得國內支持，「這就是他的行事方式，總是關注國內政治。」

▲芬蘭總統尼尼斯托（右，Sauli Niinisto）和總理馬林15日於赫爾辛基總統府的聯合記者會上，宣布申請加入北約。（圖／路透）

●土耳其能夠否決瑞典和芬蘭加入北約嗎？

新成員若想加入北約須得到30個既有成員國的一致支持，因此土耳其可以反對並阻止芬蘭與瑞典加入。不過，土耳其與兩國政府近日已舉行了會談，以協商相關問題。在北約發揮重要作用的美國曾表示，北歐國家加入北約得到了廣泛支持。白宮發言人莎琪（Jen Psaki），多數成員國「毋庸置疑」將支持此事，而拜登政府正「努力釐清土耳其立場」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）回應相關問題時表示，北約有信心聯盟將迅速採取行動，「土耳其已經明確表示，他們的意圖不是阻止（批准）成員國資格，因此我有信心，我們能解決土耳其的擔憂，不會拖延加入聯盟的進度。」

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