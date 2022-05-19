「噗嚨哄」失火了！北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

▲台北市大安區一間餐廳內部廚房突然發生火災，大量濃煙從屋內竄出。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區19日凌晨4時許，光復南路456巷一間餐廳內部廚房突然發生火災，大量濃煙從屋內竄出，附近民眾發現後立即報警。警消獲報，派出多輛消防車趕抵，並拉5條水線入屋灌救，所幸火勢迅速被撲滅，無人受困傷亡，但餐廳內部嚴重燒損，燃燒面積約9平方公尺，財產損失及火警原因有待後續調查釐清。

▲警消在現場升起雲梯車，並圍起封鎖線警戒。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火餐廳「噗嚨哄」在當地頗負盛名，事發時附近民眾發現大量刺鼻黑煙從屋內竄出，直覺有異趕緊報警。警消獲報趕抵，發現濃煙伴隨些許火光從屋內竄出，立即利用破壞器材將鐵捲門割開，並拉水線進行灌救，所幸事發時並未營業，火勢也未波及旁邊民宅。

台北市消防局第二大隊副大隊長黃鳴毅表示，警消獲報出動15輛各式消防車及2輛救護車到場，發現濃煙從屋內竄出，立即破壞鐵捲門入內，拉5條水線射水灌救，初步研判起火點位於廚房，從廚房往外燃燒，燃燒面積約9平方公尺，火警時餐廳尚未營業，未有人員受困或傷亡，確切起火原因有待調查釐清。

▲老闆夫妻在旁關心。（圖／記者游宗樺攝）