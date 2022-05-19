　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「噗嚨哄」失火了！北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

▲▼台北市大安區19日凌晨4時許，光復南路456巷一間餐廳內部廚房突然發生火災。（圖／記者游宗樺攝）

▲台北市大安區一間餐廳內部廚房突然發生火災，大量濃煙從屋內竄出。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區19日凌晨4時許，光復南路456巷一間餐廳內部廚房突然發生火災，大量濃煙從屋內竄出，附近民眾發現後立即報警。警消獲報，派出多輛消防車趕抵，並拉5條水線入屋灌救，所幸火勢迅速被撲滅，無人受困傷亡，但餐廳內部嚴重燒損，燃燒面積約9平方公尺，財產損失及火警原因有待後續調查釐清。

▲▼台北市大安區19日凌晨4時許，光復南路456巷一間餐廳內部廚房突然發生火災。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北市大安區19日凌晨4時許，光復南路456巷一間餐廳內部廚房突然發生火災。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼台北市大安區19日凌晨4時許，光復南路456巷一間餐廳內部廚房突然發生火災。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消在現場升起雲梯車，並圍起封鎖線警戒。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，起火餐廳「噗嚨哄」在當地頗負盛名，事發時附近民眾發現大量刺鼻黑煙從屋內竄出，直覺有異趕緊報警。警消獲報趕抵，發現濃煙伴隨些許火光從屋內竄出，立即利用破壞器材將鐵捲門割開，並拉水線進行灌救，所幸事發時並未營業，火勢也未波及旁邊民宅。

台北市消防局第二大隊副大隊長黃鳴毅表示，警消獲報出動15輛各式消防車及2輛救護車到場，發現濃煙從屋內竄出，立即破壞鐵捲門入內，拉5條水線射水灌救，初步研判起火點位於廚房，從廚房往外燃燒，燃燒面積約9平方公尺，火警時餐廳尚未營業，未有人員受困或傷亡，確切起火原因有待調查釐清。

▲台北市大安區一間餐廳內部廚房突然發生火災，大量濃煙從屋內竄出。（圖／記者游宗樺攝）

▲老闆夫妻在旁關心。（圖／記者游宗樺攝）

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
12天破71萬　專家喊必做3件事：別當「社會巨嬰」
快訊／北市知名餐廳「噗嚨哄」清晨失火！　老闆夫妻痛心
1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝
美股狂洩1164點！憂通膨加劇　那指重挫逾4.7%、台積電A
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「噗嚨哄」失火了！北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

北市職能發展學院凌晨火警　「高溫火煙直竄」調酒教室全毀

陪妻看婦產科被恭賀「你當爸爸了！」人夫驚被戴綠帽　小王下場曝

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人賣「黑鑽」爽撈2172萬　遊戲公司不忍了

援交妹拿恩客手機狂刷「滿貫大亨」點數卡　他收2.5萬帳單氣炸

快訊／台1線高架「小貨車翻覆」！駕駛頭部撕裂傷　現場塞爆

南港驚傳「蒙面飛車」搶夜歸女　10公尺驚悚拖行影片曝！全身慘傷

台北市警局安城專案　文山一警方厲行掃黑移送18名犯嫌

士檢破地下期貨盤口！業務爽賺獎金狂call客　首腦家竟藏2千萬

最美性學博士喊告媒體洗不倫　遭正宮求償「手機貼耳一直講」

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

陳零九「近期不玩狼人殺了」吐心聲　染疫罹恐慌症「曾要吃鎮靜劑才能錄影」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

嗆開單女警「菜鳥X你媽」　男開車門怒撞！父：賣阿餒

退役將軍夫人「沒採檢探病」 咆哮醫護：為何不能進來？

麥當勞結束在俄32年營業！　車站現「超長人龍」搶告別

「噗嚨哄」失火了！北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

北市職能發展學院凌晨火警　「高溫火煙直竄」調酒教室全毀

陪妻看婦產科被恭賀「你當爸爸了！」人夫驚被戴綠帽　小王下場曝

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人賣「黑鑽」爽撈2172萬　遊戲公司不忍了

援交妹拿恩客手機狂刷「滿貫大亨」點數卡　他收2.5萬帳單氣炸

快訊／台1線高架「小貨車翻覆」！駕駛頭部撕裂傷　現場塞爆

南港驚傳「蒙面飛車」搶夜歸女　10公尺驚悚拖行影片曝！全身慘傷

台北市警局安城專案　文山一警方厲行掃黑移送18名犯嫌

士檢破地下期貨盤口！業務爽賺獎金狂call客　首腦家竟藏2千萬

最美性學博士喊告媒體洗不倫　遭正宮求償「手機貼耳一直講」

本土單日破8.5萬「未來一週達高峰」　專家曝「最快趨緩時間」

媽媽更有料！輔大網美「母女合照」曝光　鄉民大歪樓

心疼8年法鬥罹癌化療「肺積水」！男星趕回家見最後一面：牠在等我

「金魚腦」是自己害的？5個傷害記憶力的壞習慣　愛吃宵夜要小心

貿協線上拓銷團鎖定中亞與土耳其　邀請大型買主上線參與

這6個星座「和你冷戰＝離分手不遠了」！拖越久失去機會越高

「噗嚨哄」失火了！北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

北韓新增26.2萬人發燒1死　平壤趕製醫藥用品

「虎姑婆」弱化了　醫揭分流2群人：才能度過海嘯

張善政突襲選桃園！蔡正元10理由讚做對了　魯明哲籲修補傷痕

辣妹騎士一個恍神倒車！　摔倒竟意外擺出撩人POSE

社會熱門新聞

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

祖父送醫亡未告知「家屬伴屍聊」　孫女投訴還被酸

天堂Ｍ遭玩家偷鑽！4人狂賺2172萬遭起訴

北市知名海產餐廳燒毀　老闆夫妻痛心旁觀

援交妹借恩客手機　買2.5萬滿貫大亨點數

即／台1線高架貨車翻覆！駕駛頭部撕裂傷

最美性學博士喊告媒體洗不倫

即／桃園34歲確診男居隔中突暈眩　送醫不治

拖行畫面曝！南港蒙面飛車搶夜歸女

貧女刮掉紅包袋立可白　意外揭開黑心里長鍊金術

10億董娘淪低收　老公為小三逼裸離

史上最大宗毒品走私　保三警護航毒梟二審判12年

掀裙問女護師「有丁字褲嗎？」　色色醫下場曝

更多熱門

相關新聞

北市職能發展學院火警　調酒教室全毀

北市職能發展學院火警　調酒教室全毀

台北市士林區19日凌晨4時許，士東路一棟「職能發展學院」大樓發生火警，大量濃煙從屋內竄出，警消獲報派出多輛雲梯車到場灌救，所幸火勢撲滅後未有人員受困傷亡。警消暫不排除起火原因與電器走火有關，粗估燃燒面積約9平方公尺，確切起火原因有待釐清。

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

即／中和5樓民宅火警！濃煙竄天際

即／中和5樓民宅火警！濃煙竄天際

台南柳營塑膠製品工廠火警

台南柳營塑膠製品工廠火警

台南資源回收場暗夜大火　600坪廠房全面燃燒

台南資源回收場暗夜大火　600坪廠房全面燃燒

關鍵字：

大安區廚房餐廳火警

讀者迴響

熱門新聞

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

肯德基重大聲明！　「正式與蛋撻劃分界線」

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

防疫理賠還車貸　網回答超一致

傳訊息「1習慣」暴露年紀！全場爆有感

5種「喉嚨痛疾病」Omicron也上榜！症狀差在哪醫解答

通膨憂慮加劇　美股暴跌那指重挫逾4.7%

1縣市大雨！明起全台連下4天　冷空氣南下時間曝

快訊／前棒球國手陰經龍狠殺女友　下場出爐

快訊／蕭敬騰宣布「不再報名金曲獎」　入圍名單沒有他...親揭背後原因

TAG傳急性肝衰竭「人在重症室」　急需移植肝

周湯豪本是Super Junior成員！　「拒絕原因曝光」

吳姍儒「收到存證信函」傻眼！　揭發品牌翻臉違約

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面