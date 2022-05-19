館長誤入「南韓超新星正妹」直播主現場　NaMin甜喊：哈囉3公分





▲南韓超新星直播主Namin，看到館長進入直播間甜喊，「哈囉，3公分」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者林彥臣／綜合報導

館長18日晚間與粉絲進行例行直播，期間帶粉絲觀看包括丁特、統神等人氣直播主的直播內容，接著隨便點了一個系統推薦的正妹，沒想到進入的竟然是南韓「超新星直播主」 Namin的直播節目， Namin見到聊天室的粉絲正在騷動，突然用英文甜喊了一聲，「哈囉3公分！」

館長進入 Namin直播節目時，還沒意識到對方是韓國人，直到直播系統內建語音出生時，才意識到自己點進了韓國人的節目。

Namin的直播間似乎有許多台灣粉絲，粉絲發現到館長的ID，開始在聊天室刷起了「3cm」。

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Namin意識到是某個名人進入時，親切的打招呼說，「哈囉，3公分（Hello 3 centimeter） 」。館長隔空表示，「為什麼叫我3公分！」

▲Namin還照粉絲教學撂台語「是7 Pu Pu guy」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



Namin開始疑問，「為什麼會有人名字叫3公分？」後來有粉絲解釋，這是綽號、台灣的粉絲通常稱他「館長」。

甚至還有粉絲教Namin撂台語，「喔，是7 Pu Pu guy」。

網友在館長的影片留言表示，「年輕版高嘉瑜」、「真的是嘉瑜委員2.0 漂亮版本」、「館長的三公分紅到韓國了」、「整顆地球都知道誰三公分了」、「只要是有正妹主播主的地方必定會有館粉，館粉實在是太強大了」。

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