女律師「合體館長」回應勾惡粉質疑：難道立委定的法律挺連千毅

▲館長與瑩真律師合體，討論勾惡風波引發的法律話題。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者林彥臣／綜合報導

YouTube頻道「勾起你心中的惡」（勾惡）日前爆料直播主連千毅發行的NFT「疑似詐騙」，後續在 YouTube界引發一連串風波。其中法律YouTuber「瑩真律師」也因為評論這起個案，遭到勾惡的粉絲出征，她在11日晚間也合體館長，回應勾粉的質疑表示，「難道立委定的法律挺連千毅？」

「瑩真律師」針對連千毅的NFT事件表示，如果買了一間房子，建商說建材、設施很高級，交屋之後卻發現與廣告的不同，消費者可能認為建商詐欺，但是這種事情告詐欺是告不成的，因為建商真的有把東西給你。

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「瑩真律師」接著說，這類的糾紛在可以藉由《民法》上的「物資瑕疵擔保責任」尋求解決，不屬於刑事犯罪解決的範圍。

館長也補充，講到這邊一定很多人認為「X！法律不公啦」，但仔細想一想，這個就不關律師或法官的事。

「瑩真律師」也說，法律不可能是完美的，因為人與人發生的事情太多樣，法律不可能針對每個個案，有完美的規定。

▲勾惡對連千毅發行的NFT提出質疑，引發了一連串的風波。（圖／翻攝自連千毅臉書、勾惡IG）



「瑩真律師」進一步分析，當初購買NFT的時候，一定都會有契約，一定都是看清楚了同意才會下標，如果要因此告詐欺，檢察官一定會問，「你當初都沒看這個契約嗎？你當初不是都同意嗎？」

館長問「瑩真律師」，攻擊你的人說，「所以你支持詐騙別人的行為囉？」、「所以你在幫連千毅講話，你是法官嗎？現在未審先判嗎？」

「瑩真律師」回應表示，「我覺得你們要先質疑，當時立委是不是在挺連千毅，民國十幾年定的民法跟刑法，是不是在挺連千毅，法條就是這樣定的啊」。

另外勾惡還質疑館長的「三重館事件」在《公司法》上站不住腳，「瑩真律師」日前提出與勾惡有不同的看法，也在這次直播中進一步回應。

▲瑩真律師反駁勾惡，館長的「三重館事件」不適用《公司法》。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



「瑩真律師」指出，勾惡強調的是《公司法》，但館長講的是「加盟合約」，《公司法》規定的是公司如何設立、董事股東如何開會，等於是規定一家公司內部如何運行，加盟則是兩個「法人」要成立合作，是兩家公司的契約關係，而不是依照一家公司內部的關係，所以當然要依照兩家公司的契約內容解決爭議。

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