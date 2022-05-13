彰化升格落空？第一關內政部不同意...王惠美極力爭取

▲內政部審查彰化升格第7都案。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府改制直轄市計畫內政部審查小組會議，今(13)日上午在內政部由部長徐國勇主持召開，會中認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市，審查結論及改制計畫將於近期函報行政院做最後核定。對此，彰化縣長王惠美還是要希望審委員要看到彰化的努力。

縣長王惠美說，謝謝審查會在疫情這麼嚴重下來召開，審理彰化升格議題，委員提出的問題非常廣泛，縣府團隊也都全力回應，盡量爭取彰化升都的機會，氣氛也都很好。

至於對於審查會樂觀或是不樂觀，王惠美說：「我們針對問題都有回答，不過升都的部分也不是委員會說過就過，說不過就不過，還會牽涉到行政院核准與否的問題，我們都盡全力來爭取，因為彰化畢竟有太多的機會，就這樣錯過了，希望能夠給彰化一個機會，讓彰化能夠充分發揮潛力。」

▲府會團隊為爭取成為直轄市加油。（圖／彰化縣政府提供）

王縣長在審查會前致詞指出，這是攸關彰化未來發展的重要時刻，在彰化即將邁入建縣三百年之際，此刻也將列入彰化歷史之中，台灣有句俗話說「一府二鹿三艋舺」，如今台南已經升格，台北最早一步成為直轄市，彰化同樣也是具有數百年光榮與歷史的大縣，更是中部的政治經濟交通中心。在此強調，彰化絕對符合升格條件：第1，從人口條件來看，彰化提出申請案的時候人口數超過125萬，另外彰化111年度3月人口密度1164人/平方公里，比高雄市(925人/平方公里)、台南市(846人/平方公里)還高。

其次，從都會區發展條件來看，王惠美表示，目前北部有3個直轄市，南部有2個直轄市，惟獨中部縣市就只有1個直轄市，基於台灣區域均衡發展，彰化升格絕對有其必要性；第3，從經濟條件來看，近年來彰化已成為中部的高值精密設備與電子產業聚落，不管是上市櫃公司、隱形冠軍的家數及投資額，和六都相比都是不遑多讓，農業方面除了稻米、花卉蔬菜葡萄雞蛋畜牧等多項產量全國第一，近年也正逐步升級為「智慧農業」。

▲縣長王惠美率領團隊到內政部。（圖／彰化縣政府提供）

另外，再從文化條件來看，王惠美進一步說明，台灣諺語說「一府二鹿三艋舺」其中「二鹿」就是指彰化縣的鹿港，彰化是台灣的文化大縣，這點也是絕對無庸置疑；第5，最後從政治條件來看，110年12月執行彰化縣改制直轄市支持度調查結果顯示，民眾支持度有78.6%、基層地方意見領袖(村里長、鎮市長、鄉鎮市民代表)支持度也有74.5%，也因此不分黨派立委、議員全力支持彰化升格，所以彰化升格最沒有爭議。

王惠美強調，期望中央能重視彰化，順利通過審查的好消息，讓彰化升格7都成功。另外，彰化縣府會一心，在今天彰化縣議會定期會，府會不分藍綠全體議員，也同步為王縣長北上彰化爭取加油，期待彰化順利通過。