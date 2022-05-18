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4染疫孕婦剖腹產子！北榮單日喜迎5新生兒　試管媽產下龍鳳胎

▲▼4染疫孕婦剖腹產子！北榮單日喜迎5新生兒　試管龍鳳胎亦平安。（圖／台北榮總提供）

▲4染疫孕婦剖腹產子！北榮單日喜迎5新生兒，試管媽產下龍鳳胎。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

台北榮總17日幫4名染疫孕婦接生，共誕下5名疫情寶寶。台北榮總婦產科何積泓醫師表示，其中一名產婦是他的所治療，去年第一批接受政府試管嬰兒補助的媽媽。婦兒團隊考量胎兒近足月，建議與前胎同採剖腹產，但因在急診採檢時PCR確診，醫療團隊以防疫最高規格安排手術，順利產下一對龍鳳胎，母嬰均安。

台北榮總何積泓醫師以試管嬰兒治療懷孕36週的李小姐，5月17日因破水即將生產，被緊急送至北榮急診，但PCR確診染疫。李小姐是去年第一批接受政府試管嬰兒補助的媽媽，寶寶得來不易。

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婦兒團隊考量胎兒接近足月，且因前胎為剖腹產，建議此胎亦採剖腹產，立即以防疫最高規格，進行動線規劃、手術安排、人員配置及防疫清消，務必達到產婦順利產子、同仁平安接生的目標。

台北榮總婦兒團隊，總共動員婦產、麻醉、兒醫等數十位醫護協力接生，晚間7時35分，李小姐順利產下一對龍鳳胎，男寶寶2064公克，女寶寶2104公克，目前於保温箱照護，身體狀況穩定，將待母親痊癒後再進行哺乳。

何積泓醫師表示，5月17日是個很特別的日子，除了他接生的這對龍鳳胎，同一天產科又接生三個母親染疫的男寶寶，共5名新生兒。在負壓手術室中穿戴全套無菌防護衣進行剖腹產，十分悶熱不便，更需注意過程中的每項細節，避免感染，才能確實保護產婦母子及醫護同仁。在嚴竣的疫情下，感謝同仁齊心努力，也感受到迎接新生命的喜悅。

新生兒醫療中心鄭玫枝主任帶領團隊照護新生兒，她表示，雖然近日兒童染疫人數增加，工作壓力更重，但只要能守護幼童健康，為防疫盡一份心力，再辛苦也值得。

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