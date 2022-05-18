遭侯友宜批高高在上、槓雙北爭大位？　王必勝：用最誠懇態度說話

▲醫福會執行長王必勝。（圖／指揮中心提供）。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部醫福會執行長王必勝14日稱「雙北叫不動大醫院」，引起雙北市長不滿，新北市長侯友宜更嗆「中央在我們最辛苦的時候給了什麼」，要王必勝別高高在上；另傳出王必勝主打雙北議題，是為了爭取衛福部長的大位。王必勝今（18）日回應時強調自己都是用最誠懇態度說話，讓人有高高在上的感覺，會深自檢討。

陳時中上午受訪被詢問王必勝槓雙北一事，他表示，王必勝雖然有參與政策規劃與討論，但大部分時間都在第一線工作，「我想他應該是第一線工作人員」。媒體追問王打雙北市為爭衛福部長位置？陳時中無奈回應，「啊，我現在還在當部長。」引發現場一片笑聲。

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針對態度高高在上的批評以及打算爭大位的傳聞，王必勝表示，「我都用最誠懇態度在說話，讓人有這種感覺，我想我會深自檢討，我都是在自己位置上，把工作盡心盡力做好，從來沒有在想未來的事。」

被說規劃PCR動線有功，王必勝則說，「我想沒什麼功，都是份內工作」，他強調，所有工作都是有很多人一起完成，沒有「有功、不有功」的問題，大家得到任務後盡量規劃，讓它可以實施，民眾可以有效利用才是重點。

陳時中也緩頰，王必勝醫福會執行長工作就是部立醫院的執行長，除了參與政策規劃，他最重要的任務就是部立醫院管理，加上醫療應變組工作，他是屬於我們當中最多去執行第一線工作的人；而且王必勝現在也是公立醫院的協會理事長，相關醫院聯繫也都比較好，運作就會比較順暢。