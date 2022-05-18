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口服藥領用流程改善！昨使用3304人份創新高　這藥降幅近一半

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞、醫福會執行長王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲醫福會執行長王必勝說明口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

口服抗抗病毒藥物再創新高，指揮中心公布昨日共使用了3304人份，其中輝瑞Paxlovid用了2874人份，但昨日使用了500多人份的默沙東莫納皮拉韋，則略降到430人份。指揮官陳時中表示，藥物使用不會是平緩曲線，「有時高一點、有時低一點」，前段時間流程改善，也讓使用上比較順暢。

依據指揮中心統計，自今年1月起Paxlovid共發出1萬1328人份、莫納皮拉韋也有3875人使用。指揮官陳時中昨表示，除了兩類藥物外，瑞德西韋用量也不少，近來會再有瑞德西韋進口。

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截至5/17我國瑞德西韋共使用4萬1373人份、庫存尚有4萬1377人份。陳時中今表示，採購瑞德西韋為新簽合約，等確定到貨再與國人報告。

因應疫情延燒，指揮中心上週宣布採購10萬份莫納皮拉韋，原訂本週五到貨，但週一已有3萬5280人份提前到貨，藥品完成封緘檢驗後，今日也陸續發配2萬5000份到醫院，預計很快可供民眾使用。

▲▼5/18口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）

▲5/18口服抗病毒藥領用統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，依據國際已發表之隨機對照試驗，以莫納皮拉韋治療發病5天內之COVID-19門診病患，住院或死亡率下降31%，Paxlovid則下降88%。

另考量莫納皮拉韋的作用機轉為使病毒基因組錯誤累積，可能造成病毒突變，且有胎兒毒性及骨骼與軟骨毒性等副作用，因此於「新型冠狀病毒SARS-CoV-2 感染臨床處置指引」中，建議本藥品提供無法使用其他建議藥物之具重症風險因子(除懷孕外)，未使用氧氣且於發病5天內之≧18歲的病人使用。

因此該藥品以提供血液透析、以管灌方式進食、思覺失調等無法使用其他建議藥物病人為主，不以釋出處方箋方式提供；開立莫納皮拉韋處方箋之院所需循程序向配賦點申領後，再將藥品提供病人治療。

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