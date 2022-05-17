女友現身加油！瑪莎拉蒂3惡少翻供不認罪　男大生6／27出庭控訴

▲張敦量落網照片。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂3惡少案，原於本月23日2度羈押期滿，但台中地院認為3人仍有羈押必要，日前裁定再延押2月。昨日再開審查庭，被害宋姓男大生的母親指出，李韋霖、陳勁豪原承認與張敦量共同犯下傷害、強制罪，但昨開庭時卻翻供不認罪，聲稱「認罪只是為了利於調解、交保」。

據了解，昨日開庭瑪莎拉蒂惡少張、李、陳均出席，其中陳的母親也有出席，張、李的父母都未出現，此外，還有一名身著黑衣的長髮女子，疑為張敦量的女友，全程坐在旁聽席。

宋母表示，昨日下午開庭時，法官詢問張等3人是否認罪，張敦量仍對殺人未遂罪不認罪，但對傷害罪、強制罪認罪；李韋霖、陳勁豪原承認與張共同犯下傷害罪、強制罪，並協助架住兒子，昨日卻翻供不認罪。

宋母說，李、陳2人辯稱當時都沒有架住兒子，其中陳還說僅是推了兒子一下，沒有打兒子，不算是動手傷害，當初承認是為了「想趕快在過年前獲得和解以及爭取交保」才認罪。

▲宋母表示，陳勁豪、李韋霖昨日開庭時翻供，不承認動手傷害兒子。（圖／資料照）

宋母指出，此外，昨日開庭也讓張等3人為上次開庭、法官審查警方提供事發當時的秘錄器做解釋，由於案發時人多口雜，無法聽得很清楚，但從秘錄器中可聽到有警員說「那2個也有幫忙拉」，不過此話讓雙方出現不同解讀，被告方認為這句話可解釋為李、陳曾阻止張敦量動手，但告訴人認為，警員是在說李、陳架住被害人雙手，協助張施暴。

據悉，此案下次開庭日期為6月22日、6月27日，其中6月27日法官將傳喚證人出席，屆時被害宋姓男大生、當時與他同車的同學都會出席，將是宋姓男大生傷後首次面對張敦量等3人。

張敦量、陳勁豪與李韋霖去年11月7日凌晨，駕駛一輛瑪莎拉蒂豪車， 行經台中市西屯區台灣大道3段與河南路3段交叉路口時，與宋姓男大生所駕駛的自小客車發生擦撞，張等人竟一氣之下，不但威逼宋男下車，陳男和李男還將他架起，任由張敦量猛打猛踹。即便宋當時已倒地不起，但張仍不打算放過他，繼續朝其的頭部猛踹，造成宋男鼻部流血、左眼瘀青、頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害，情況危急一度住進加護病房，所幸最後康復出院。

今年3月間因羈押期將於3月24日屆滿，3人力求交保，張敦量的律師表示，張已無串證之虞；李韋霖的律師則說，他的涉案情節並非重大，羈押期可能會超越性期；至於陳勁豪的律師則表示，陳當時有阻止張敦量打人。對此，法官審理後認為，3人仍有羈押理由，裁定繼續羈押，從3月24日起延長羈押2個月至5月23日。

本月11日，3人律師再度聲請具保停止羈押，但法官認為，被告3人的羈押原因俱仍存在，且被告等人均無刑事訴訟法第114條各款規定不得羈押之情形，裁定5月24日起延長羈押至7月底，其中張敦量續予禁止接見、通信及授受物件。