摩鐵吸笑氣出事！女友和別人太親密...醋男揮刀砍情敵下場曝

▲李姓男子與友人們前往探索汽車旅館吸笑氣，李男認為黃姓友人與女友過從甚密，竟持刀往胸口猛刺。（資料圖／記者邱中岳攝）

記者黃宥寧／台北報導

殺紅眼！21歲李姓男子與5名年紀相仿友人於士林「探索汽車旅館」一同吸食笑氣作樂，一群人嗨茫茫，其中黃男與李男女友過從甚密，李男醋勁大發，竟將隨身攜帶的折疊刀拿出，朝黃男胸口猛刺4、5刀，黃男血濺滿地，奮力往外逃，同時呼叫119，經搶救撿回一命。士林地檢署偵結，依殺人未遂罪將李男提起公訴。

李男與翁姓、范、李等5名友人，去年11月28日5時許，於士林區延平北路上「探索汽車旅館」房間內，一同吸食笑氣助興。姍姍來遲的黃男因與李男女友，吸食笑氣後，開始眼光閃爍曖昧流動，令李男瞬間醋桶子打翻，將隨身攜帶的折疊刀拿出，朝黃男背、頭、肩膀等處猛刺多刀，當場血流滿地，最後黃男胸口插刀奮力逃離現場，並撥打119通知到場急救。

黃男被送往新光醫院後，經搶救受有左胸穿刺傷合併大量氣血胸、左胸6公分X4公分、左肩3公分、右大腿10公分及5公分X3公分等多處穿刺傷，從鬼門關走一趟的黃男，也赴士林分局報案。

李男於警詢、偵查時，坦承持刀砍人，被砍的黃男也指述遭李男砍傷過程，士林地檢署根據醫院診斷證明、現場照片18張及路監視器錄影光碟等，證明李男行兇過程，依殺人未遂罪提起公訴。

至於在場的翁姓友人也遭指控殺人未遂罪，翁男堅決否認，辯稱，當天完全沒有動手毆打，是李男持刀刺殺黃男，檢方根據其他人證述等，認無積極證據翁男有殺人未遂犯行，因此不起訴處分。