即時字幕功能將登場　蘋果預告iOS 16更新內容

▲iOS 16無障礙新功能。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果預計在WWDC上發布最新的作業系統iOS 16，而官方也罕見的放出關於軟體更新功能，首先宣布了四項針對身障者的輔助功能，包含「門偵測」功能、提升 Apple Watch 的身體和運動輔助使用功能、即時字幕、旁白語言選擇。

「門偵測」可以幫助使用者在到達新目的地時定位門的位置、掌握與門的距離，並描述門的屬性，包括門是開啟還是關閉，若是關閉狀態，又是否可以透過推、轉或拉把手來開啟。「門偵測」也可以讀取門周圍的標誌和符號，例如辦公室的隔間號碼，或是否有無障礙出入口的標誌。這項新功能結合光學雷達掃描儀 (LiDAR)、相機和裝置端機器學習的力量，並將於配備光學雷達掃描儀的 iPhone 和 iPad 機型上提供。

Apple Watch Mirroring 功能讓Apple Watch 比以往更加方便身體和運動障礙者使用，該功能可幫助使用者用已配對的 iPhone 遠端控制 Apple Watch。藉由 Apple Watch Mirroring，可以使用 iPhone 的「語音控制」和「切換控制」等輔助功能來控制 Apple Watch，並使用語音指令、聲音控制、頭部追蹤或外部 Made for iPhone 切換裝置等輸入方式，來取代點擊 Apple Watch 顯示器。

Apple 在 iPhone、iPad 和 Mac 上為失聰和重聽社群推出「即時字幕」功能。無論是打電話或是 FaceTime 通話、使用視訊會議或社群媒體 app、串流媒體內容，或者與身邊的人交談。使用者也可調整字體大小以方便閱讀。FaceTime 中的「即時字幕」將自動轉錄的對話對應至通話參與者，在 Mac 上通話使用「即時字幕」時，使用者可以選擇以鍵盤輸入回覆，讓系統將回覆內容即時朗讀給參與對話的其他人。「即時字幕」產生於裝置端，因此使用者訊息維持隱私和安全。

螢幕閱讀功能「旁白」即將新增支援 20 多種地區設置和語言，包括孟加拉語、保加利亞語、加泰隆尼亞語、烏克蘭語、越南語等4 。「旁白」也提供針對各語言輔助功能進行最佳化的數十種新聲音，供使用者選擇。這些新語言、區域設置和聲音也可用於「朗讀所選範圍」和「朗讀螢幕」輔助使用功能。此外，Mac 上的「旁白」使用者可以使用新的 Text Checker 工具來發現常見的格式問題，例如空格重複，或大寫字母錯位，使校對檔案或電子郵件更加輕鬆。