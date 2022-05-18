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大陸 大陸焦點 特派現場

28歲魯蛇桃花爆棚！豪砸13萬「腳踏兩條船」　真相曝網酸：在一起

中國一名男子和2名女子網戀，豈料竟是詐騙。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名男子和2名女子網戀。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

哭笑不得！大陸武漢有一名男子，遲遲交不到女朋友，偶然間在網路認識一名女生，對方主動獻殷勤，還主動介紹閨蜜給他認識，把他迷得神魂顛倒，不惜花大錢討2個「女友」開心，沒想到最後發現，女友都是同一人，而且是男的。

小武（化名）今年28歲，一直沒找到女朋友，他去年底在網路認識一個名叫「楊月」的女生，對方十分關心他，還會傳一些比較露骨的照片撩他，聊沒多久很快就在網路上確定戀愛關係。之後女友把自己的閨蜜介紹給他認識，不過他發現，女友的閨蜜似乎對自己也有意思，2人私底下都叫他「老公」，並以各種名義要他給她們買禮物、發紅包，總共花了3萬多人民幣（約13萬新台幣）。

直到小武的家人發現不對勁，才趕緊報警。經過調查，警方很快找到「楊月」帳號的使用者，是一名武漢籍張姓男子，對方承認自己就是小武的網戀女友，而楊月的閨蜜也是他一個人扮演。

女友和閨蜜其實都是同一人。（圖／翻攝自微博）

▲女友和閨蜜其實都是同一人。（圖／翻攝自微博）

警方指出，張男利用受害人渴望愛情和獵奇心理，引誘對方上鉤，再以各種理由騙取錢財，目前已將他以涉嫌詐騙依法採取刑事強制措施。

消息傳出後，在網路引發討論，網友紛紛留言狠酸，「所以說男人才是最了解男人的，這才是真愛」、「反正錢都花了，不如在一起吧」、「真是活該」、「2人好配，在一起在一起」、「一定是特別的緣分」。也有人不解，「他們不通話？不視訊聊天？」、「我是真不理解，連面都沒見過，就能給對方花這麼多錢」。

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