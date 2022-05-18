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13國提案相挺　美籲讓台灣以觀察員身分參與世衛

▲▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透）

▲美國國務院發言人普萊斯表示，美方強力主張以觀察員身份邀台參加WHA。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電

世界衛生大會（WHA）下週登場，13國提案支持台灣與會。美國國務院發言人普萊斯今天呼應表示，台灣是全球衛生界能幹又負責任成員，美方強力主張世界衛生組織（WHO）以觀察員身分邀台。

第75屆WHA將於22日至28日於瑞士日內瓦召開。台灣截至目前雖仍未收到邀請函，但有13個成員國提出「邀請台灣以觀察員身分出席WHA」議案；根據外交部，WHO總務委員會預定22日開議當天針對議案舉行閉門討論，23日在全會決定是否排入議程。

普萊斯（Ned Price）今天在例行簡報會上被問及美國是否參與提案，並未正面回應。但他強調，美方強力主張WHO應以觀察員身分邀請台灣，讓台灣在本屆WHA貢獻專業知識，協助尋找解決方案。

他強調，美方相信邀請台灣以觀察員身分與會，能體現WHO盼以包容性方式建立國際衛生合作、「全民均健」（Health for All）的承諾。

普萊斯讚許台灣是全球衛生界能幹又負責任的成員，世界能受惠於其獨特知識與作法。他說，美國先前就指出，台灣在公衛等諸多領域有很多能與世界分享；WHO於2017年打破多年慣例，未邀台以觀察員身分與會，美方積極「糾正」這個連續發生多年的狀況。

在世界持續對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、面臨其他公衛威脅之際，普萊斯表示，把台灣孤立於世界主要公衛論壇之外沒有道理，恐造成嚴重衛生隱憂。

他說，台灣具備重要公衛知識、技術能力、民主治理與強健經濟，且在疫情期間展現韌性，能為WHA提供大量資源，「沒有排除台灣與會的合理理由」。

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