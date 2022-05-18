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美國商團指控華府　未批准重要軍售削弱台灣防禦

▲▼美軍F-16。（圖／路透社）

▲美國遲交的對台軍售，包括66架F-16戰機。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

英國「金融時報」報導，美國商業團體指控華府，只批准出售自認對台灣抵抗中國全面入侵不可或缺的武器，削弱了台灣的防禦能力。

「金融時報」指出，台灣美國商會（AmCham Taiwan）及美台商業協會（USTBC）提出這項指控，適逢美國總統拜登政府試圖加速對台軍售之際，但也避免出售先進戰鬥機和軍艦等平台，華府認為這些武器在對抗中國入侵上作用有限。

上述團體16日在致美國政府高級官員的信函中寫道，華府政策將造成台灣武裝部隊實力落差，並「對台灣在所有衝突階段的嚇阻和防禦能力構成巨大長期損害」。他們寫道：「這將削弱台灣的防禦，讓台灣更容易遭受中國成功攻擊。」

美國分析家長久以來一直主張，與其尋求利用戰鬥機及戰艦等傳統平台與中國競爭，台灣當局應專注於更便宜、更難摧毀，且能打擊更具優勢對手弱點的武器。

自川普政府以來，華府持續力促台灣調整軍購，更著重於所謂不對稱作戰能力，包括可攜式飛彈和水雷。但隨著台灣政府尋求更換老舊飛機、軍艦和戰車，拜登政府採取了更激進作法。

美國副助理國務卿芮斯尼克（Mira Resnick）今年3月告訴國防產業高層，美國希望台灣著重於反艦飛彈、防空和飛彈防禦、指揮和通信、情報監控和偵察以及預警系統等能力。

但華府隨後告訴台灣政府，若台灣要求採購12架MH-60R反潛直升機，華府將不會批准這項軍售。美國也阻擋台灣取得E-2D早期預警機計畫。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美國軍火製造商諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）接獲通知，其E-2D預警機系統出口許可證已被取消。

韓儒伯是上述信函簽字人。這封信函致芮斯尼克，複本已交給白宮國家安全會議、國務院和五角大廈官員，以及國會成員和台灣政府官員。

這封信函提及：「將台灣的防禦降級為僅著重『攻擊發發起日』（D-Day）情景的能力和系統…將讓中國可以自由繼續其灰色地帶行動，不會面臨任何後果，並實際上簡化其作戰規劃。」

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