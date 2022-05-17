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社會 社會焦點 保障人權

獨／「洗衣粉哥」失聯205天尋獲遺體　救難隊送他回家現場畫面曝

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲巡山員通報發現男性遺體，救難人員趕赴到場處置。（圖／民眾提供）

記者哈勇嘎奧／台中報導

在山友之間廣為人知的「洗衣粉哥」羅姓男子，去年10月間獨自從大雪山230林道攀登雪山西稜後失聯，親友焦急報警、PO網請求協尋，仍無所獲。今年4月26日，有巡山員於台中市和平區釜碗山西峰發現一具男性遺體，消防局報請空勤總隊出動直升機將其吊掛下山，經比對，確認身分就是已失聯205天的羅男。

台中市消防局表示，4月26日上午7時32分接獲東勢林管處巡山員報案，稱在釜碗山西峰發現一具男性遺體，遂立即派遣第一梯次梨山分隊4人、由小隊長柯宏琪帶隊，第二梯次和平、谷關分隊4人、由小隊長黃來昇帶隊，共計8人分別於福壽山停機坪、東勢河濱公園搭機前往協助。

救難人員於釜碗山西峰附近的草坡降落會合後，前往目標區救援，於同日下午2時6分接觸遺體，並將其移動至適當吊掛點，空勤直升機於下午4時10分吊掛成功，10分鐘後抵達東勢河濱公園，轉交給勤區處理。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼救難人員抵達釜碗山西峰，將羅男遺體順利吊掛下山。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

據山友表示，羅男之所以會有「洗衣粉哥」的外號，是因常看到他穿皮鞋、西裝褲，甚至帶著洗衣粉和盥洗用具上山，獨特的行徑在各大登山臉書粉專引起廣泛討論，只要是常登山的山友，應該都對他不陌生。

▲羅姓山友因登山裝備特殊被人稱為「洗衣粉哥」，不料卻在去年年底失聯。（圖／翻攝自雪霸國家公園登山資訊分享站）

▲羅姓山友因登山裝備特殊被人稱為「洗衣粉哥」，不料卻在去年年底失聯。（圖／翻攝自雪霸國家公園登山資訊分享站）

羅男去年10月獨自從大雪山230林道攀登雪山西稜，據悉，當時林務局人員發現他的衣著與一般登山客不同，擔心獨自上山恐有危險，還特地留下資訊，未料10月3日羅男發出最後一次訊息後就此失去聯繫。

當時羅男的父母也相當著急，朋友也透過網路社群《登山借問站》中留言請網友協助，然經各大搜救單位及山友協助，仍未發現羅男下落。家屬透露，羅男每次登山都會失聯幾個月，但當時天氣寒冷，加上雨勢不斷，相當擔心他禦寒衣物不夠，未料最後仍發生憾事﹑。

▲羅姓山友攀登大雪山失聯後，家屬PO文求助。（圖／翻攝自登山借問站）

▲羅姓山友攀登大雪山失聯後，親友PO文求助。（圖／翻攝自登山借問站）

消防局指出，遺體交由警方處理後，透過比對及聯繫家屬確認，證實死者就是去年在山區失聯的羅姓山友。

消息曝光後，馬上引發關注，不過也有網友納悶，洗衣粉哥預計攀登的雪山西稜與尋獲遺體的釜碗山西峰位置不同，「怪了，這人怎麼會走到那裡？釜碗山可不是什麼路徑明顯的大眾路線啊」、「看釜碗山西峰的地圖位置，應該是從奇峻山那段走錯了？」、「能在那個地方發現也不容易」、「巡山員巡到那邊也是蠻神奇的」。

▲消防署今年4月27日公布災情訊息。（圖／翻攝自內政部消防署）

▲消防署4月27日公布災情訊息。（圖／翻攝自內政部消防署）

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