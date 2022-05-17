　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「綠島醫師團」克難設備發揮精湛醫術！人權館《醫師群像特展》展出

▲▼國家人權博物館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》。（圖／國家人權博物館）

▲國家人權博物館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》。（圖／國家人權博物館）

記者林育綾／台北報導

國家人權博物館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》，由於白色恐怖時期，醫師受難者人數眾多，其中「綠島醫師團」由政治受難者醫師所組成，當時綠島極度缺乏醫療資源，在克難的器材設備下，他們以精湛的技術為居民服務，至今仍被綠島居民傳頌，相關故事也在此次特展展出。

人權館提到，50到70年代白色恐怖時期，醫師受難者人數眾多，這些具有專業知識及技能的醫師，懷抱著醫人治世的熱情，崇尚沒有壓迫的理想社會；而他們受難時的年齡多在30歲上下，是正值青壯時期的臺灣菁英，卻在國家暴力的侵害下，成為時代的犠牲者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》展覽，特別選出胡鑫麟、蘇友鵬、博尤·特士庫(杜孝生)、樂信·瓦旦(林瑞昌)、葉盛吉、黃溫恭、許強、顏世鴻、郭琇琮、林恩魁、陳中統等11位受難醫師，透過獄中家書和其他史料文件等，呈現他們醫人治世的胸懷與熱情，讓他們年輕充滿抱負的身影彷彿重現在民眾面前，呈現他們的生平故事與受難經歷。

展覽中也介紹在政治黑牢綻放杏林光輝的「綠島醫師團」，綠島當時醫療資源極為貧乏，而由政治受難者醫師所組成的綠島新生訓導處醫務所，卻在克難的器材設備下，以精湛的技術為綠島居民提供醫療服務；他們不但提升了綠島當時的整體醫療水準，更被綠島居民傳頌至今。

▲▼國家人權博物館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》。（圖／國家人權博物館）

▲國家人權博物館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》。（圖／國家人權博物館）

▲▼國家人權博物館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》。（圖／國家人權博物館）

▲「綠島醫師團」的故事也被傳頌。（圖／國家人權博物館）

人權館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》實體特展以及人權主題線上環景特展，讓民眾不僅可到不義遺址現場參觀，也可以透過遠距重返白色恐怖時期歷史現場，聆聽政治受難者生平，瞭解白色恐怖歷史真相及始末，實體特展在國家人權博物館「白色恐怖綠島紀念園區」展出。

另面對疫情來襲，人權館也將獲得大眾好評的多檔特展數位線上化，推出「《大浪襲來－綠島新生訓導處「再叛亂」案的真相與平反》特展」、「釋放台灣政治犯－海內外人權救援展（1960-1992）」、「2021綠島人權藝術季」、「2020綠島人權藝術季」、「『銬!我被抓了?!』2020言論自由日特展」、「『我是兒童 我有權利』兒童權利公約頒布30週年主題特展」等線上環景特展，透過淺顯易懂方式，讓孩子可以在家安心學習人權與自由價值之可貴。

▲▼人權館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》實體特展以及人權主題線上環景特展（圖／翻攝自國家人權博物館）

▲▼人權館5月起推出線上環景特展。（圖／翻攝自國家人權博物館）

▲▼人權館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》實體特展以及人權主題線上環景特展（圖／翻攝自國家人權博物館）

人權館更與7個國家合作辦理「風雨同行：亞洲人權創傷記憶線上特展(Shared Journey)」，透過數位創新的力量連結人權無國界，介紹亞洲地區不在官方及主流論述中的歷史及社會隱藏、邊緣、消失之聲音。

《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》
展覽地點：國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區（台東縣綠島鄉將軍岩20號）
展覽日期：展至112年3月26日止
開館時間：每日9:00AM-5:00PM

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
納豆失憶拒復健！王偉忠到院「5秒神救援」　醫讚：是奇蹟
以為已康復！布丁姐姐確診4天後「又冒1症狀」：不能輕忽
快訊／總統府確診＋8　6府內員工、1警衛室勤員、1憲兵
「可愛老人」周文偉在美擁12間房收租　遭房客虐打性情大變
4.3萬房租太貴！男搬進公司「當自家爽住」　1200萬人看呆
尪性慾旺「結婚22年天天行房」！　人妻崩潰：感冒也不能停
防疫保單賠到脫褲！　250萬張「19億保費」就快賠光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北醫院祭新措施「PCR採檢人龍消失」　王必勝：非我一人功勞

「綠島醫師團」克難設備發揮精湛醫術！人權館《醫師群像特展》展出

客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

居隔女叫早餐遭丟「電線桿旁」！外送員：公司叫我放的　平台回應了

疫情期間守護病人和住民　埔榮今年調薪4%犒賞自聘照服員

快訊／學生確診總數逼近10萬！單日+8700　全台2133所園校停課

16年沒漲　客運7月提票價調漲！坦言「一定漲不少」

桃市+10184！國高中遠距教學到暑假？　鄭文燦：5／21前決定

孕婦腹痛急診PCR陽性　東港安泰醫院緊急剖腹…母子均安

雲林4長照機構群聚感染　張麗善今開視訊會議關心防疫整備

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

台北醫院祭新措施「PCR採檢人龍消失」　王必勝：非我一人功勞

「綠島醫師團」克難設備發揮精湛醫術！人權館《醫師群像特展》展出

客運運量崩跌　交長王國材：已爭取一筆錢6月起祭振興

居隔女叫早餐遭丟「電線桿旁」！外送員：公司叫我放的　平台回應了

疫情期間守護病人和住民　埔榮今年調薪4%犒賞自聘照服員

快訊／學生確診總數逼近10萬！單日+8700　全台2133所園校停課

16年沒漲　客運7月提票價調漲！坦言「一定漲不少」

桃市+10184！國高中遠距教學到暑假？　鄭文燦：5／21前決定

孕婦腹痛急診PCR陽性　東港安泰醫院緊急剖腹…母子均安

雲林4長照機構群聚感染　張麗善今開視訊會議關心防疫整備

台北醫院祭新措施「PCR採檢人龍消失」　王必勝：非我一人功勞

李丞齡關鍵致勝安　統一3比1斬斷樂天7連勝

她請喝醉男友人幫開車！下車走路卻遭「捲入輪底」輾斃

兔田聲帶長繭暫休…《APEX》前冠軍Cos整套黑絲上陣　本尊看完傻眼

居家照護住院日額理賠！　11家壽險傾向「有條件」給付慰問金

王家梁確診！　親手打代謝針「終止許維恩取卵療程」：真的很難過

快訊／總統府確診＋8　6府內員工、1警衛室勤員、1憲兵

跟蹤騷擾防制法6／1上路　嘉市警增員加強宣導

獨／酒駕學不乖！高雄男脫銬落跑　16天後再犯拒捕「特殊待遇」曝

陳禹勳肘傷卡關恐開刀　陳冠宇下周復健賽

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

來台14年吃早餐最痛苦　波蘭人妻初嚐這東西：錯了

梅雨這天又再來　暴雨熱區出爐

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

0劑疫苗確診「4天後康復」　他怨1句...網戰翻

51醫護確診被召回「傳護理師不敢快篩」　陳時中：沒篩就沒確診

台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

即／高雄+4761！　2年齡層染疫增加

中重症+61！38人重症死「2人僅30多歲」

0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

產婦被迫走路突然生產　目睹女嬰摔破頭

安珀赫德嗆強尼戴普著迷大便

男歌手「命根子被貨車輾斷」2度命危！消失4年現身

中小學23日起「暫停到校2週」？北市最快明公布

10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝：吃8個月了

他遭腰斬被問怎做愛　嫩妻回應超霸氣

快訊／麥當勞薯條缺貨停賣！業者回應

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

快訊／今增38死！本土狂飆6萬5794例

「全家剩我沒確診」他曝2神物對抗：家人陸續解隔

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

加州教會槍手疑曾任教台灣4所大學

更多

最夯影音

更多
台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

關穎喊「人妻要高潮」想拍X片沒人找　突然幫王思佳喬奶..場面多次失控XD

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面