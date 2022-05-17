「綠島醫師團」克難設備發揮精湛醫術！人權館《醫師群像特展》展出

▲國家人權博物館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》。（圖／國家人權博物館）



記者林育綾／台北報導

國家人權博物館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》，由於白色恐怖時期，醫師受難者人數眾多，其中「綠島醫師團」由政治受難者醫師所組成，當時綠島極度缺乏醫療資源，在克難的器材設備下，他們以精湛的技術為居民服務，至今仍被綠島居民傳頌，相關故事也在此次特展展出。

人權館提到，50到70年代白色恐怖時期，醫師受難者人數眾多，這些具有專業知識及技能的醫師，懷抱著醫人治世的熱情，崇尚沒有壓迫的理想社會；而他們受難時的年齡多在30歲上下，是正值青壯時期的臺灣菁英，卻在國家暴力的侵害下，成為時代的犠牲者。

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《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》展覽，特別選出胡鑫麟、蘇友鵬、博尤·特士庫(杜孝生)、樂信·瓦旦(林瑞昌)、葉盛吉、黃溫恭、許強、顏世鴻、郭琇琮、林恩魁、陳中統等11位受難醫師，透過獄中家書和其他史料文件等，呈現他們醫人治世的胸懷與熱情，讓他們年輕充滿抱負的身影彷彿重現在民眾面前，呈現他們的生平故事與受難經歷。

展覽中也介紹在政治黑牢綻放杏林光輝的「綠島醫師團」，綠島當時醫療資源極為貧乏，而由政治受難者醫師所組成的綠島新生訓導處醫務所，卻在克難的器材設備下，以精湛的技術為綠島居民提供醫療服務；他們不但提升了綠島當時的整體醫療水準，更被綠島居民傳頌至今。

▲國家人權博物館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》。（圖／國家人權博物館）



▲「綠島醫師團」的故事也被傳頌。（圖／國家人權博物館）

人權館5月起推出《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》實體特展以及人權主題線上環景特展，讓民眾不僅可到不義遺址現場參觀，也可以透過遠距重返白色恐怖時期歷史現場，聆聽政治受難者生平，瞭解白色恐怖歷史真相及始末，實體特展在國家人權博物館「白色恐怖綠島紀念園區」展出。

另面對疫情來襲，人權館也將獲得大眾好評的多檔特展數位線上化，推出「《大浪襲來－綠島新生訓導處「再叛亂」案的真相與平反》特展」、「釋放台灣政治犯－海內外人權救援展（1960-1992）」、「2021綠島人權藝術季」、「2020綠島人權藝術季」、「『銬!我被抓了?!』2020言論自由日特展」、「『我是兒童 我有權利』兒童權利公約頒布30週年主題特展」等線上環景特展，透過淺顯易懂方式，讓孩子可以在家安心學習人權與自由價值之可貴。

▲▼人權館5月起推出線上環景特展。（圖／翻攝自國家人權博物館）

人權館更與7個國家合作辦理「風雨同行：亞洲人權創傷記憶線上特展(Shared Journey)」，透過數位創新的力量連結人權無國界，介紹亞洲地區不在官方及主流論述中的歷史及社會隱藏、邊緣、消失之聲音。

《醫人治世的先覺者－白色恐怖時期醫師群像特展》

展覽地點：國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區（台東縣綠島鄉將軍岩20號）

展覽日期：展至112年3月26日止

開館時間：每日9:00AM-5:00PM