因應未來可能全面0+7　黃偉哲：台南市防疫物資要超前部署

▲台南市長黃偉哲指出，因應未來可能全面0+7，台南市防疫政策和防疫關懷包部分也會有所改變。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日指出，因為現在中央變成0+7，雖然是一部分打過第三劑的變0+7，但是對民眾來講是逐步解封，未來變成全面的0+7不敢說指日可待，但是可以預見的未來發展方向，因此台南市防疫政策和防疫關懷包部分也會有所改變。

黃偉哲說，以台南市現在大概186萬人口，60多萬戶每戶平均大概3人，所以1人染疫其他2人要0+7的話，市府就要準備一些快篩試劑讓他們可以去照顧。一方面其中1人照顧染疫的人，幫他送飯送菜或支持他，另外他本身又要出門，所以快篩試劑的量會從這方向來考量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲指出，中央配給台南市有限的量，因為中央把大部分的量都拿去支援雙北跟北台灣、北北基桃，南部相對比較少，所以台南市現在仰賴是我們自購的量，台南自購因為有提前部署所以自購了24.5萬劑。用這24.5萬劑分配給一些居隔的人是需要篩的，所以說台南先滿足這樣的量能。

另外長照機構，黃偉哲表示長照機構台南守的不錯，沒有很多家被攻破像北部那麼嚴重，但長照機構的工作人員它的廚工、照護員、照服員、護理師，這些都需要。市府會輔導他們，他們已經非常多次來反應說他們都買不到，市府會協調中央優先供應他們，讓他們買得到，這是市府要求要做得到的。

黃偉哲說，當然還有台南基本的量能，台南有好幾個警察局警察人員因防疫而確診，所以警察人員的量能跟消防員的量能要確保，快篩試劑要供應他們。警消這些第一線的人員、衛生局防疫人員、還有確診的家屬，這些人都是需要優先快篩供應，其他的公務員的話，市府也會慢慢供應，在有限的量能裡面支應所需。