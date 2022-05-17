陸男關到怕「下輩子不來上海！」　　6千多人逃離昨湧進虹橋車站

▲ 上海部分地區簽切結書才可離開，網友稱「下輩子都不來上海。」 （圖／翻攝微信營養師惠惠）

記者任以芳／綜合報導

上海虹橋火車站昨16日出現6千多人排隊進站的「離滬大潮」，引起熱議。甚至某些地方規定離開要簽切結書，還有網友關到超害怕，直說，「下輩子都不會再來上海。」

近期確實越來越多人離開上海，實際車站並沒有出現爆滿情況，主要準備48小時陰性證明和24小時內抗原檢測報告十分困難，但預估上海月中後陸續大範圍解封，離滬人潮肯定爆滿。

不少外省市民眾等在上海區域部分解封，立刻帶行李離開，深怕政策變動。網路也流傳一則影片，畫面顯示兩名男子在寫字，上面解釋是「離開上海要簽切結書。」

該影片有兩名男子對話，朋友問離滬男，「你還會再來上海嗎？，我想你怎麼辦？」離滬男回答，我下輩子都不會來上海，想我來我老家吧。」很多人都被關到害怕，急著想走。

不少上海網友看得心有戚戚焉，有人說，「這次被關快兩個月，真的快發瘋」、「如果不是出差工作或特殊情況，打死不來上海，連親友都暫時不要再見面。」

▲上海昨天開始虹橋車站湧現人潮 。（圖／翻攝澎湃新聞）

至於上海車站今日情況？據《澎湃新聞》畫面顯示，上海虹橋火車站今(17日)站外旅客不算太多，進站之前除了例行安檢，到處都是車站廣播聲，「要查驗當日車票、48小時內核酸陰性證明及24小時內抗原檢測報告後進入車站。」

自從上海本輪疫情暴發以來，鐵路一直沒有關閉過進出上海的通道。前一段時間，虹橋火車站最少出發的列車單日只有4趟。隨著上海疫情防控形勢持續穩定解封，上海出發的列車單日開行量開始增加，已增至單日12趟。

根據大陸鐵路12306官方網站公布，上海虹橋站昨16日辦理出發客票有12趟列車，當日預計發送旅客6000多人次。