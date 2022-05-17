退役將軍夫人拒採檢闖病房！罵髒話咆哮護理師　三總回應了

記者趙于婷／台北報導

近日網路流傳一部「來自南丁天使子民的哭訴」，影片中一位退役將軍夫人疑似因探病問題，對著兩名護理師咆哮15分鐘，引發網友關注。對此，事發醫院三軍總醫院也回應，經查證確為醫院病患的家屬，近日因憂心病患病情變化，致情緒激動而與護理師有所争執。

該影片投訴文寫道「在加護病房每個病人都是急重症，唯獨我們這家某一位退役將軍夫人可以探病，探病過程中超過四小時，家屬探視下無做任何快篩及PCR，且還會在抵抗力差的病人面前咳嗽喝水。」影片中也可見該名家屬不斷對護理師大聲質問「為什麼我不能進來？」、「他（醫師）還在查房為什麼我不能進來？」

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▲影片中身穿藍衣家屬不斷對護理師大聲咆哮。（圖／翻攝來自南丁天使子民的哭訴影片）

投訴文也提到「我們第一線醫護人員整天帶著N95口罩上班8-9小時，我們長官醫師知情底下不保護我們第一線醫療人員，還被家屬咆哮大罵髒話15分鐘，護理人員只能忍住落淚，現在疫情嚴竣底下護理人員一一確診，每日縮排人力上班，但病人數量並未縮減，現階段誰能體諒我們第一線醫護人員呢？」

對此，三總回應，經查證確為醫院病患家屬，近日因憂心病患病情變化，致情緒激動而與護理師有所争執，已立即責成公關室及社服室主任與家屬溝通，強調依現行防疫規定全面禁止探病，並由護理部妥適安撫本院護理人員心緒，未來也將嚴格要求家屬確遵中央疫情指揮中心防疫探病規定，後續加強宣導與病患家屬充分溝通，避免類案再生。

