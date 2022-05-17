韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

▲被視為國民黨傳統優勢區域的桃園市，陷入提名僵局，黨內再度浮現力拱韓國瑜出馬救黨的聲浪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年底9合1選舉，被藍營視為優勢選區的桃、竹、苗，近來陷入了提名卡關。本刊調查，除新竹縣外，其餘3縣市長提名已瀕臨失控，地方黨部與黨中央的看法嚴重分歧，不滿黨主席朱立倫的聲浪蠢蠢欲動，恐讓藍營再現分裂風暴。黨內普遍認為，目前浮出檯面的桃、竹、苗人選均非強棒，在此情勢之下，有北部藍營金主已私下做民調，將力拱前高雄市長韓國瑜出馬參選桃園市長，解救藍營亂局。

知情人士告訴本刊，被視為藍營傳統鐵票倉的桃、竹、苗，如今檯面上被點名的人選皆非強棒，或者無法定於一尊，有北部藍營大金主對選情十分憂慮，已私下醞釀拱韓出場參選桃園市長，並著手準備民調，盼韓儘速出馬穩住藍軍鐵票區，解救提名的亂象。

▲辭去台北市議員的羅智強力（圖）極力爭取黨內桃園市長提名，但地方不看好他，反倒出現拱韓聲浪。

藍營地方人士表示，若韓國瑜有意參選桃園市長，對凝聚藍軍士氣絕對是正面加分，且眼下也唯有韓出馬，才能讓執意參選桃園市長的前台北市議員羅智強支持者接受，「能壓制羅的只有韓。」

▲藍營民代系統評估，立委魯明哲參選桃園市長的可能性極高。

「雖然有人說韓如果出來會拖累其他人，但距離年底選舉還有一段時間，到時候局勢會如何，現在還很難評斷。」該人士認為，韓若能出場解救藍營僵局，對他及國民黨都有正向幫助，「無論韓最後是否參選，年底這一仗韓還是有他的角色，國民黨也不能沒有韓。」





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