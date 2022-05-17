　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

被視為國民黨傳統優勢區域的桃園市，陷入提名僵局，黨內再度浮現力拱韓國瑜出馬救黨的聲浪。

▲被視為國民黨傳統優勢區域的桃園市，陷入提名僵局，黨內再度浮現力拱韓國瑜出馬救黨的聲浪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年底9合1選舉，被藍營視為優勢選區的桃、竹、苗，近來陷入了提名卡關。本刊調查，除新竹縣外，其餘3縣市長提名已瀕臨失控，地方黨部與黨中央的看法嚴重分歧，不滿黨主席朱立倫的聲浪蠢蠢欲動，恐讓藍營再現分裂風暴。黨內普遍認為，目前浮出檯面的桃、竹、苗人選均非強棒，在此情勢之下，有北部藍營金主已私下做民調，將力拱前高雄市長韓國瑜出馬參選桃園市長，解救藍營亂局。

知情人士告訴本刊，被視為藍營傳統鐵票倉的桃、竹、苗，如今檯面上被點名的人選皆非強棒，或者無法定於一尊，有北部藍營大金主對選情十分憂慮，已私下醞釀拱韓出場參選桃園市長，並著手準備民調，盼韓儘速出馬穩住藍軍鐵票區，解救提名的亂象。

辭去台北市議員的羅智強力（圖）極力爭取黨內桃園市長提名，但地方不看好他，反倒出現拱韓聲浪。（翻攝羅智強臉書）

▲辭去台北市議員的羅智強力（圖）極力爭取黨內桃園市長提名，但地方不看好他，反倒出現拱韓聲浪。

藍營地方人士表示，若韓國瑜有意參選桃園市長，對凝聚藍軍士氣絕對是正面加分，且眼下也唯有韓出馬，才能讓執意參選桃園市長的前台北市議員羅智強支持者接受，「能壓制羅的只有韓。」

藍營民代系統評估，立委魯明哲參選桃園市長的可能性極高。（翻攝魯明哲臉書）

▲藍營民代系統評估，立委魯明哲參選桃園市長的可能性極高。

「雖然有人說韓如果出來會拖累其他人，但距離年底選舉還有一段時間，到時候局勢會如何，現在還很難評斷。」該人士認為，韓若能出場解救藍營僵局，對他及國民黨都有正向幫助，「無論韓最後是否參選，年底這一仗韓還是有他的角色，國民黨也不能沒有韓。」



更多鏡週刊報導
【拱韓救選情1】韓侯子弟兵大內戰　韓國瑜復出埋伏筆
【拱韓救選情2】鐵票倉反朱勢力大集結　苗縣議長一舉動洩玄機
【拱韓救選情3】國民黨高規格迎「師父」回歸　大弟子重返藍營有內幕

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
疫情高峰倒數！單日確診上看10萬　指揮中心祭3招對抗
「洗衣粉哥」找到了！獨攀雪山失聯205天　離奇尋獲地點曝
《奇異博士》女演員性虐13歲少女　逼和老公玩3P！被判8年徒
今晨14.9℃！16縣市豪大雨　下波鋒面滯留4天時間曝
0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎
仇恨台灣人！中國移民闖南加州台灣教堂開槍1死5傷　下場曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

住院大於出院代表高峰還沒到　柯文哲：人數還在上升

田麗喊中國鄒族被罵翻！鄉民女神嘆「甘願被利用」：真的很可悲

國發會地方創生券使用率僅9.2% 　民進黨立委盼最後期限加緊衝刺

陳時中突宣布「0+7」明上路　她3點分析：為參選爭取時間

監察院副院長、NCC委員人事同意權案　立院預計24日投票表決

快訊／總統府確診＋15　9府內員工、3警衛室勤員、1國安會成員

輝瑞77萬劑疫苗抵台！蔡英文首發聲：盡快讓6歲下兒童獲得醫療照顧

2個月內「二度酒駕」被抓！　北市公布酒駕累犯高清無碼照＋姓名

明開放預約第4劑！北市65歲↑長者有1000元禮券　非設籍可拿500元禮券

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

鬼鬼炎亞綸「互吵老藝人」結果他中槍XD　一直被嫌吵...姚元浩問春風：當女友可以嗎

愛紗領《原子少年》重現大嘴巴《喇舌》　睽違6年回歸..扯鮮肉衣服「差點親到」！

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

萌寵愛亂鑽卡縫隙成「黃金鼠餅」　牠小手猛抓爬出媽笑：吃太胖啦

龍潭14歲少女車禍搶救不治　湧3000網友哀悼：不痛了

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

住院大於出院代表高峰還沒到　柯文哲：人數還在上升

田麗喊中國鄒族被罵翻！鄉民女神嘆「甘願被利用」：真的很可悲

國發會地方創生券使用率僅9.2% 　民進黨立委盼最後期限加緊衝刺

陳時中突宣布「0+7」明上路　她3點分析：為參選爭取時間

監察院副院長、NCC委員人事同意權案　立院預計24日投票表決

快訊／總統府確診＋15　9府內員工、3警衛室勤員、1國安會成員

輝瑞77萬劑疫苗抵台！蔡英文首發聲：盡快讓6歲下兒童獲得醫療照顧

2個月內「二度酒駕」被抓！　北市公布酒駕累犯高清無碼照＋姓名

明開放預約第4劑！北市65歲↑長者有1000元禮券　非設籍可拿500元禮券

新店「土地婆」曝光！　就連蛋黃區道路也是她們家的

00878股東逼近50萬人、鴻海全面退出群創　財經HOT 5一次看

連5天6萬多　沈政男曝「壓平曲線」原因！估5／28達高峰

0+7今上路　感染科專家曝這類工作者威脅最大！恐增加重症率

直擊黃宣深夜約會！　被女友調戲「又摸又捏屁股蛋」　

北韓日增近27萬例、6死！　南韓曝1關鍵：實際確診疑多達5倍

0+7今上路　醫曝1事不做專責病房會塞爆

疫情高峰倒數！單日確診上看10萬　指揮中心祭3招對抗

薔薔下半年跨足八大行業！　「將開全台最大的男模會館」

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

政治熱門新聞

田麗喊中國鄒族被罵翻！鄉民女神：真的可悲

陳時中突宣布「0+7」明上路　她3點分析：為參選爭取時間

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

王美花踩空送台大惹議　柯這樣說

點名2類人快篩陽免PCR　黃珊珊：自主管理

0＋7明上路！柯文哲提「國民道德」

爭取苗栗縣長提名遭爆強姦殺人　鍾東錦反擊了

快訊／陳時中跟進新北「0+7」　侯友宜：別限打滿三劑

柯文哲要求「蔡英文跟國民講實話」：每次都很隱晦！明講嘛！

柯文哲：住院大於出院代表高峰還沒到

「王必勝觀念錯誤」　柯文哲：醫療事業有特殊性不是唯利是圖

快訊／中正紀念堂車來速明啟用！　台大防疫急門診18日上路「日篩800人」

韓國瑜回來了！　藍營金主出奇招拱他出選桃園市長

北市曝酒駕累犯高清無碼照＋姓名

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

老公確診前還交合！她推「強免疫力菜單」羞曝躲過2次危機

快訊／桃園男排隊買快篩猝死　PCR檢測結果出爐

降落傘沒開　正妹1000公尺高墜地慘死

男星快篩陽性前「一家7口共吃晚餐」　妻曝最新現況

桃園14歲國中女車禍搶救4天亡　3000人湧入：不痛了

振興醫院院長魏崢確診　親曝個人經驗！

小煜妻「3招自救1歲確診兒」！　冒3症狀快衝急診

天才男曝快篩試劑「水很深」真相　4000人朝聖笑翻

忙到半夜！醫00：56「LINE約視訊看診」　確診病患竟秒回

洗衣粉哥失聯205天找到了！離奇尋獲地點曝

凌晨跟5男吃飯　18歲女酒醉詭異失聯7天

台中35歲男未打疫苗　確診當天宣告死亡

仍有機會領防疫險　羅一鈞：可自選

夜店初體驗就撿屍　19歲乖乖男極度自責獲輕判

「0+7」又幫保險業省錢？　鄉民點名1類人最慘

更多

最夯影音

更多
楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD

楊繡惠宣布「跟白雲在一起」嚇歪大家　開直播：退回陌生人..「脫光會笑到早上」XD
媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

媽想看貓咪們萌樣！監視器一轉　「半甲虎老大」塞爆鏡頭揮拳狂揍

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

金髮辣妹台上狂晃熱舞　激辣視角網暴動：好暈

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

「再慢就被埋」南投傳土石流　駕駛抬頭一看秒衝回倒車！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面