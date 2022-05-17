桃園青埔增加3個里　市議員徐景文：學區劃分應通盤檢討

▲青埔將增加3個里。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔地區近年來，人口快速成長，重視教育的市議員徐景文，16日於市議會市政總質詢中提出青埔學區就學問題及設校進度、青埔及過嶺地區公共托育資源設置及規劃、「新明公有零售市場」及「中壢第一公有零售市場」進度及發展、開發過嶺市場用地作為綜合市場、中壢設置更多毛小孩公園等質詢，要求市府重視。

徐景文指出，青埔地區的青園國小第1期工程去年9月開工，青埔國小正進行第2期興建校舍工程，逐一解決學區就學問題。然，全市新增12里、青埔增加3里，人口迅速成長，桃園學區劃分應通盤檢討，包括：考量交通距離、家長上下班動線等，斟酌開放自由選擇學區，提供學子更多選擇。

教育局長林明裕表示，學區劃分應由區公所先行召開學區劃分協調會議審議學區劃分建議案，待會議決議後函報教育局，再行召開學區劃分及調整審議小組審議，市府會將建議納入考量。

徐景文也關心中壢過嶺國小設校進度，並表示過嶺重劃區人口不停進駐，過嶺里已成全中壢第2大里、人口突破萬人，且學區內中平國小有總量管制，而過嶺國小設立急迫，且本身即有文小用地，盼市府盡快完成過嶺國小之規劃。

徐議員質詢青園國小第1期新建校舍進度，並關心第1期工程主要為幼兒園教室，若後續先行提供予青園國小使用，教室配置及設備是否足夠，以及青埔國小第2期新建校舍工程完工期程。

徐議員也建議青埔、過嶺地區設置更多公共托育資源，尤其青埔、過嶺地區人口迅速增加，年輕雙薪家庭十分多，且中壢火車站後站以小型公托為主，3處社區公共托育家園僅可收托36名，希望區域分布更均衡，詢問市府是否有後續規劃。社會局長鄭貴華表示，中壢共規劃包括中壢過嶺公托等7處公托及中壢中正等3處家園，後續市府將再評估整體人口增加情形，再行增設公共托育設施；此外，市府也持續推動準公共化托育，目前中壢區準公共化托育有26家、居家托育人員可收托約千名幼兒，市府亦將持續努力，持續拓展托育服務。