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0+7新制今上路！一圖秒懂4隔離制度　7QA解答「接觸確診怎麼選」

▲▼第21期公費疫苗預約今起開始施打，台北市政府在台北車站等多個地點開設中大型疫苗集中施打站，提供高端疫苗隨到隨打的服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲今起打滿三劑疫苗者適用接觸者0+7新制。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，為因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，並參考國外防疫政策，今天起調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫，也就是可從現行的3+4改為0+7。

《ETtoday新聞雲》整理最新防疫規定，針對接觸者居隔規定即起分為兩大族群，確診者的同住親友或同寢室友打滿3劑疫苗者免隔離、只要7天自主防疫；未打滿3劑疫苗者則維持3天居家隔離，之後再4天自主防疫。指揮中心昨晚也表示，針對打滿3劑疫苗的密切接觸者，3+4隔離的選項還有，民眾可自行選擇。

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▲▼ 。（圖／ETToday製表）

▲最新4類對象隔離檢疫規定。（圖／ETToday製表）

要留意的是，確診者的居家照護和入境者的居家檢疫維持7+7，前者要居家照護7日後自主健康管理7天，後者則是7天居檢加上7天自主健康管理。

針對新制上路，不少民眾仍然對規定霧煞煞，《ETtoday新聞雲》整理民眾接觸確診者最常遇到的問題，整理7大QA供讀者參考：

Q1：什麼是0+7居隔新制？

A1.原先確診者的密切接觸者（同住家人或同寢室室友）會被匡列居家隔離3天，隔離期間不可外出，期滿後接著4天自主防疫，快篩陰性後即可外出購物或上班。今天起規定進一步鬆綁，完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，但需配合7天自主防疫，也就是由3+4改為0+7，7天期間應遵守自主防疫規範，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

▲▼5/16五一七新制。（圖／指揮中心提供）

▲0+7新制今天起實施。（圖／指揮中心提供）

Q2：沒有打滿3劑疫苗怎麼辦？

A2.未完成3劑疫苗接種者維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

Q3：打滿3劑疫苗的接觸者，可以選擇適用原本的3+4嗎？

A3.可以。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，3+4隔離的選項還有，打三劑的新制選項也會標註選擇後不會收到居家隔離單。

指揮中心表示，「確診個案自主回報疫調系統」新選項「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」於今天零時上線，確診者填寫密切接觸之同住家人時，如勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫(勾選此項目將採自主防疫，不開立居家隔離通知書)」之選項，則將被系統自動列為7天自主防疫對象，不會開立及收到居家隔離通知書。如同住家人為已接種追加劑但仍欲採居家隔離3+4者，就不要勾選該欄位。

Q4：如果在系統中勾選錯誤，想要從0+7改選3+4，或是由3+4改選0+7怎麼辦？

A4.指揮中心說明，如不小心誤填或勾選錯誤者，請於24小時內至原網址編輯、填入正確資料送出，即可完成修改。請注意，24小時之內，只能編輯一次，編輯完成送出後，將無法再度修改，因此編輯時請務必確認資料完全正確再送出。

Q5：國高中學生適用0+7新制嗎？

A5.由於目前國高中生均尚未施打第三劑疫苗，因此仍須採3+4制度，且要在7天期滿快篩陰性後才可返校。指揮中心目前規劃於5月下旬進行全國國高中的第三劑接種作業，未來已完成三劑接種之國高中學生，即可直接適用0+7隔離新制。

Q6：從國外入境的居家檢疫也可以0+7嗎？

A6.不行。入境居檢仍維持7+7天。目前入境者居檢規定如下：

(一) 居家檢疫天數為7天，入境日為第0天，並自第8天起接續自主健康管理7天。

(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成7天檢疫。

(三) 同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

Q7：確診者的居家照護也可以0+7嗎？

A7.不行。居家照護仍維持7+7天。目前居家照護解隔規定如下：距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理。

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