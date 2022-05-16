他隔離求推薦「罐頭及吃法」　老饕點名3款：加泡麵像吃法式大餐

▲他求推薦「哪些好吃的罐頭，或不同吃法」，老饕點出3大罐頭。（圖／翻攝自Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

新冠肺炎爆發後，不少人會在家中儲存餅乾、泡麵及罐頭等食物，以備不時之需。一名網友在批踢踢說，他近日要在家自主隔離，所以準備不少罐頭及泡麵，由於隔離要好幾天，便想詢問大家「有推薦哪些好吃的罐頭，或不同的吃法嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO表示，最近國內疫情相當嚴峻，他的公司也傳出有人確診，因此啟動員工居家辦公，家人希望他可以自主健康管理，在家自主隔離。由於家中只有一個小冰箱，放不了太大量的生鮮食品，所以家人都是送泡麵、罐頭、土司及蛋餅等食物。

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他指出，這幾天早上都是吃吐司或蛋餅，加上滿到爆炸的玉米粒，吃起來真的爽度破表，畢竟外面早餐店都只放一點點，但想到還有好幾天要隔離，一直這樣吃肯定會吃膩，所以想詢問大家「有推薦好吃的罐頭，或不同的吃法嗎，做法越簡單越好」。

貼文一出立刻引發網友熱議，其中最多人推薦「玉米罐頭」，「玉米罐頭可以煮玉米濃湯，或加在拉麵裡」、「我喜歡玉米加饅頭加蛋，可以提升饅頭甜味」、「玉米粒加玉米醬加點水、牛奶，就是好喝的玉米濃湯」、「超愛直接吃玉米罐頭，這樣吃才開心」。

其次是「鮪魚罐頭」，第三名則是「鯖魚罐頭」，有人說「茄汁鯖魚湯麵」、「鮪魚罐頭、絞肉、蛋，裝袋調味後，揉均勻分小塊煎熟，就是簡單漢堡排」、「泡麵加鮪魚罐頭，就像吃法式大餐」、「茄汁鯖魚攪拌洋蔥，超好吃」、「茄汁鯖魚加筍絲罐頭，拌一拌配飯」。

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