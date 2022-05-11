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「小孩隨地躺」吵一週遭洗版　鄉民女神懶得理一張照神回

記者黃翊婷／綜合報導

藝人歐陽靖日前因透露兒子經常隨地亂躺，遭女星蔡沐妍隔空批評「自私放任」。鄉民女神qn黃瓊慧隨後貼出蔡沐妍也曾讓小孩趴地的發文截圖，反控蔡「雙標」，結果遭到酸民洗版，事發超過一週仍有人跑來留言批評，但她懶得理會，僅PO出一張愛犬「阿噗豆」的傲嬌臉照片回敬，笑翻不少粉絲。

「小孩躺地」還在吵，黃瓊慧一張照神回。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧）

▲黃瓊慧用愛犬的照片回擊酸民。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧，下同）

歐陽靖日前透露兒子經常會隨地亂躺「思考人生」，遭到女星蔡沐妍（Lydia）批評「適性教育不等於自私放任」。黃瓊慧2日貼出蔡沐妍也曾讓小孩趴地的發文截圖，表示蔡2018年曾在IG發出一張女兒趴在商家地上的照片，內容聲稱是在「偷看阿嬤試穿衣服」，而蔡的女兒當時年紀就和歐陽靖兒子差不多，讓她看了超無言，「妳怎麼這麼雙標啊？我可以妳不行」。

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然而，這件事情到此還沒落幕，黃瓊慧10日再度於臉書PO文說道，距離上一篇寫小孩躺地雙標的文章已經超過一週，這幾天還是陸續有奇怪的帳號跑來留言爭辯、對她說教，起手式通常為「身為一個議員參選人」、「身為一個公眾人物」、「我對妳真的太失望了」，而她的確有意參選桃園市議員，但是這不代表她就不能表達意見，「怎麼？議員參選人就不能表達真實看法喔？公眾人物就不能出來打臉雙標的人喔？」

黃瓊慧強調，文章內容無意討論小孩躺地的對錯，重點是針對「我可以妳不行」的雙重標準，這讓她突然想到一句俚語，「你們的小孩放屁就是長大，我們的小孩放屁就是腸子爛」，不過，她連爸媽的情緒勒索都拒絕了，更何況是這些莫名其妙跑來指責她想法的人，「根本懶得理，跟你們多講就是在浪費我的時間。」

最後，黃瓊慧還附上一張自家愛犬「阿噗豆」的傲嬌臉照片回敬酸民，「阿噗豆的表情符合我這幾天的心情。」讓不少粉絲笑翻，並紛紛留言力挺，「完全支持，說得太好了」、「就愛看妳的實話」、「我就欣賞妳大方打臉的姿態，實在是颯爽迷人」。

▼黃瓊慧臉書全文。

「小孩躺地」還在吵，黃瓊慧一張照神回。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧）

「小孩躺地」還在吵，黃瓊慧一張照神回。（圖／翻攝自Facebook／黃瓊慧）

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