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社會 社會焦點 保障人權

雙面仲介坑殺23房客！一屋多租詐400萬　台大生上當被騙60萬

記者劉昌松、莊智勝／新北報導

新北市從事房屋仲業的男子盧偉綸(33歲)因在外負債，變動起歪腦筋以房仲公司名義在租屋網招租，涉嫌一屋多租、獲私吞租金未如實呈報房東，以此手法詐得新台幣400萬元，至少有23人受騙，其中還有一名港籍台大學生一口氣遭騙60萬。盧男自行投案後，台北地檢署今(16日)依詐欺、侵占等罪將盧男起訴。

▲▼ 新北詐屋盧偉倫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲盧男以「買空賣空」方式詐騙租客。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，盧男先和北市萬華區、新北永和區2名房東，協議授權代租，並且在網路上刊登出租訊息，盧男再佯裝房東帶租客看房，更向租客稱「只要1次給1到2年房租，可再送1個月免費住房」，讓不少租客覺得相當划算，不疑有他便付了押金及租金，得手約400萬元。其中一名港籍台大生誤信盧男說法，以為年繳房租有優惠，還一口氣支付了60萬，慘血本無歸。

盧男得手現金後，向房東隱瞞承租資訊，藉此私吞租金，將錢拿去償還賭債，最終因遲遲無法提供房屋給租客，只好向警方自首。但承辦員警直覺內情不單純，報請北檢指揮偵辦，檢警遂持拘票前往台中南區逮人，現場查扣犯罪使用手機2支、租賃契約12本、中國信託帳戶2本，全案依詐欺罪嫌移請台北地方檢察署偵辦。

今全案偵結，盧男坦承犯行，檢方依詐欺、侵占等罪將盧男提起公訴。

▼警方查扣12本租賃契約書。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新北詐屋盧偉倫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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