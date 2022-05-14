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恆春女網路交友遇騙差點想不開　警及時救援抓騙徒

▲恆春警分局龍水派出所所長陳永豐、警員鄭采芸救助蔡女 。（圖／恆春警方提供，下同）

▲恆春警分局龍水派出所所長陳永豐、警員鄭采芸救助蔡女 。（圖／恆春警方提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣蔡姓女子因網路交友遭騙，一時想不開竟然欲尋短，恆春警方獲報趕往救助，將她帶回派出所安撫，獲悉她受騙經過，將全力展開偵辦，將騙徒逮獲，依法究辦。

恆春警分局龍水派出所所長陳永豐、警員鄭采芸於12日下午18時擔服巡邏勤務時，於19時10分接獲110報案稱有民眾意圖自殺、機車停放在路邊，立即趕往救援。

兩員趕到，發現一台機車停放於頂白沙路段沿線，判斷民眾疑似跳海輕生，故立即沿海岸線尋找，並於19時50分在白沙海域發現蔡姓女子獨自一人全身濕透坐在礁岩海域中，經警方及時發現並呼喊後趕往 救援。

經詢問了解，她近日因網路交友，認識一名男網友，對方要求她匯款3萬元，否則要公佈兩人的交往資料，讓她差一點鑄成大錯。員警安撫她的情緒及關懷其身心狀況，將她帶返派出所並通知其家屬到場，受理她被騙報案並製作筆錄，依法究辦。而她也向家屬表示再也不會意氣用事。

恆春分局分局長林明波表示，近日網路交友詐騙盛行，呼籲民眾若驚覺遭詐騙情事，切勿聽從歹徒要求匯款、傳遞個人資料等情事，並可立即撥打110報案專線或反詐騙165專線，全民共同打擊詐騙。

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