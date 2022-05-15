按摩女郎邀消費「用遊戲點數付帳」　軍人險遭詐1000元

記者高堂堯／南投報導

一名蔡姓職業軍人透過交友軟體TINDER認識自稱按摩女郎的女子「萱萱」，對方邀請他來店消費，但要求購買遊戲點數支付服務費；蔡男到便利超商購買1000元高額遊戲點數時，及時察覺得有異，遂向警方報案，中興警察分局員警連忙勸阻，才保住蔡男保家衛國賺來的血汗錢。

▲美女加LINE，讓志願役軍人暈船險遭詐騙（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，蔡姓職業軍人在5月6日深夜到中興派出所報稱，於4月初透過TINDER認識「萱萱」，在加LINE好友後，發現「萱萱」大頭照顯示一名長髮披肩、皮膚白皙的正妹，當天還邀約蔡男前去她工作的按摩店消費，只是需要他先去便利商店購買遊戲點數，並稱店裡會撥打電話確認身分。

▲▼蔡男向警方報案並出示與詐團在LINE上的對話紀錄。（圖／記者高堂堯翻攝）

未料蔡男前往南投市某便利商店時，接獲陌生號碼「02-664045**」及「02-664146**」來電，要求他購買GASH點數卡，甚至語帶恐嚇，他覺得有異，於是前往派出所報案；警員曾冠勝當場以165反詐騙系統查證電話，並告訴蔡男，要求「以遊戲點數支付援交費用」，百分之百是詐騙。

警方指出，歹徒還會以「確認是否為警察辦案」、「身分驗證」、「保證金」等理由，不斷要求加碼購買遊戲點數，而LINE大頭照上的美女們根本不會露面；蔡男一開始仍半信半疑，經解釋才驚覺受騙，也感謝警方及時阻止這場「桃色詐騙交易」，讓他免遭詐騙1000元冤枉錢。