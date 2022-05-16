快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌16日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、居家隔離規範、簡化看診取藥程序等議題進行討論。指揮中心表示，對於再鬆綁現有防疫規範已有共識，經評估可將目前關鍵設施與醫護人員已實施之「三劑快篩陰性免隔」措施，擴及適用一般民眾，讓曾完整接種疫苗（施打三劑疫苗）者，得免進行居家隔離措施。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情近一週略有回升，各國因檢測量縮減而可能有低估病例數之情形，國際傳播風險仍大，另鄰近多國因放寬防疫措施及假期人流增加，亦有發生疫情回升情形；而國內疫情進入廣泛社區流行，病例數快速增加，全國傳播風險為高，推估疫情將進入高峰期。

指揮中心表示，4月26日縮短隔離天數後，國內確診輕症與無症狀高於99.7%、死亡率約為萬分之三，鑑於這段時間以來，65歲以上長者疫苗覆蓋率已高於七成，經評估疫情發展並與縣市會議討論後，對於再鬆綁現有防疫規範已有共識，經評估可將目前關鍵設施與醫護人員已實施之「三劑快篩陰性免隔」措施，擴及適用一般民眾，讓曾完整接種疫苗（施打三劑疫苗）者，得免進行居家隔離措施。

指揮中心今報告也指出，自5月5日以來，已在住宿型長照機構發生群聚感染時，實施快篩陽性即開立口服抗病毒藥物之作法，施行後頗有成效，也可將之擴及快篩陽性之65歲以上長者，讓快篩陽性長者們於實地或遠距視訊診療後，由醫療單位開立相關藥物或口服抗病毒藥物，爭取用藥時效。

對此，蘇貞昌表示，政府持續整備物資、密切觀察各項數據變化，進而即時動態調整相關防疫措施，讓整個社會逐漸適應與病毒共存的生活。目前雖然尚不能一步到位，與許多國家一樣立刻免除居隔與邊境管制，但為兼顧經濟並使民眾早日回到正常生活，政府仍持續放寬防疫措施，並力求集中醫療資源照顧中重症與高風險族群，也讓接種三劑疫苗者得免居隔的措施，從關鍵設施、醫護人員，擴及適用到確診者的同住家人，可讓整個社會向正常生活再邁出一步。

此外，對於快篩陽性即可在醫師診斷後開給口服抗病毒藥物的措施，蘇貞昌說，此一作法日前已在住宿型長照機構發生群聚情形時施行有成，請指揮中心參照過往相關經驗，原則上可將此措施擴及適用到其他高風險族群。以上相關調整防疫措施的條件丶配套與細節，請指揮中心在下午記者會中統一詳細說明。