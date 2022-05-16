　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌16日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、居家隔離規範、簡化看診取藥程序等議題進行討論。指揮中心表示，對於再鬆綁現有防疫規範已有共識，經評估可將目前關鍵設施與醫護人員已實施之「三劑快篩陰性免隔」措施，擴及適用一般民眾，讓曾完整接種疫苗（施打三劑疫苗）者，得免進行居家隔離措施

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，全球疫情近一週略有回升，各國因檢測量縮減而可能有低估病例數之情形，國際傳播風險仍大，另鄰近多國因放寬防疫措施及假期人流增加，亦有發生疫情回升情形；而國內疫情進入廣泛社區流行，病例數快速增加，全國傳播風險為高，推估疫情將進入高峰期。

指揮中心表示，4月26日縮短隔離天數後，國內確診輕症與無症狀高於99.7%、死亡率約為萬分之三，鑑於這段時間以來，65歲以上長者疫苗覆蓋率已高於七成，經評估疫情發展並與縣市會議討論後，對於再鬆綁現有防疫規範已有共識，經評估可將目前關鍵設施與醫護人員已實施之「三劑快篩陰性免隔」措施，擴及適用一般民眾，讓曾完整接種疫苗（施打三劑疫苗）者，得免進行居家隔離措施。

指揮中心今報告也指出，自5月5日以來，已在住宿型長照機構發生群聚感染時，實施快篩陽性即開立口服抗病毒藥物之作法，施行後頗有成效，也可將之擴及快篩陽性之65歲以上長者，讓快篩陽性長者們於實地或遠距視訊診療後，由醫療單位開立相關藥物或口服抗病毒藥物，爭取用藥時效。

對此，蘇貞昌表示，政府持續整備物資、密切觀察各項數據變化，進而即時動態調整相關防疫措施，讓整個社會逐漸適應與病毒共存的生活。目前雖然尚不能一步到位，與許多國家一樣立刻免除居隔與邊境管制，但為兼顧經濟並使民眾早日回到正常生活，政府仍持續放寬防疫措施，並力求集中醫療資源照顧中重症與高風險族群，也讓接種三劑疫苗者得免居隔的措施，從關鍵設施、醫護人員，擴及適用到確診者的同住家人，可讓整個社會向正常生活再邁出一步。

此外，對於快篩陽性即可在醫師診斷後開給口服抗病毒藥物的措施，蘇貞昌說，此一作法日前已在住宿型長照機構發生群聚情形時施行有成，請指揮中心參照過往相關經驗，原則上可將此措施擴及適用到其他高風險族群。以上相關調整防疫措施的條件丶配套與細節，請指揮中心在下午記者會中統一詳細說明。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
快訊／新店耕莘醫院外嚴重車禍！　騎士倒地無呼吸心跳
東區霸王餐姐1個月狂吃8次　帳單曝光引眾怒：專挑貴的吃
快篩陽別慌！各縣市PCR篩檢站「預約方式、流程」一次看
快訊／蘇貞昌宣布「打3劑疫苗免居隔」：適用確診者家人
逾2萬人搶搭00878配息潮！　7天股東數暴增
快訊／美槍擊案「槍手是台灣人」！　1死5傷全是台僑
免排隊超便宜！自購快篩草莓網一劑62元　4天夯賣26.5萬劑
地方媽媽搶嘸車位暴怒　當場掏奶「噴射母乳」攻擊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

NCC3侯選委員王正嘉、王怡惠、陳崇樹立院初審過關

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

羅智強難了？桃園市長選戰　魯明哲鬆口：黨中央徵召會考慮

快訊／雙北叫不動醫院？侯友宜：反應問題給中央「常等二、三週」

柯文哲預測的「疫情洪峰」要來了　北市校園最新管制一次看

爭取苗栗縣長提名遭爆強姦殺人　鍾東錦反擊：是通姦和劃傷同學

戰時動員不宜徵用高鐵？　立法院法制局：步兵通過車門會卡卡

快訊／染疫2歲童高燒42度不治　衛福部：基隆衛生局未善用EOC

疫情燒國會「11立委染疫」　費鴻泰PCR確診、黃國書快篩陽

國民黨鎖定徐志榮選苗栗縣長？　鍾東錦發聲了「這是對他不義」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

喵星人讓奴才頭頂按摩服務　按到眼神死網友笑：已昏了

NCC3侯選委員王正嘉、王怡惠、陳崇樹立院初審過關

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

羅智強難了？桃園市長選戰　魯明哲鬆口：黨中央徵召會考慮

快訊／雙北叫不動醫院？侯友宜：反應問題給中央「常等二、三週」

柯文哲預測的「疫情洪峰」要來了　北市校園最新管制一次看

爭取苗栗縣長提名遭爆強姦殺人　鍾東錦反擊：是通姦和劃傷同學

戰時動員不宜徵用高鐵？　立法院法制局：步兵通過車門會卡卡

快訊／染疫2歲童高燒42度不治　衛福部：基隆衛生局未善用EOC

疫情燒國會「11立委染疫」　費鴻泰PCR確診、黃國書快篩陽

國民黨鎖定徐志榮選苗栗縣長？　鍾東錦發聲了「這是對他不義」

NCC3侯選委員王正嘉、王怡惠、陳崇樹立院初審過關

「連千毅NFT」突下架！E級辣媽直播主震驚：錢都不見了…留言訴苦

柯市長是對的！中央政策一團亂　確診民眾孤苦無依

iPhone被偷要員工賠非頭一遭　順發開嗆：哪個通路無需賠償

空地閒置髒亂限期未改善　台東環保局：最重可罰6千

快訊／新店耕莘醫院外嚴重車禍！騎士與貨車擦撞倒地　無心跳命危

快訊／高市議會第3人！副議長陸淑美快篩陽　服務處今關閉清消

快篩劑卡關有解！　近6萬劑本周將全數放行

東區霸王餐姐1個月狂吃8次　帳單曝光引眾怒：專挑貴的吃

下樓收快遞！驚見「愛犬墜落」　超人媽衝上前接住...15秒驚悚影片曝

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布：「打3劑疫苗免居隔」適用確診者家人

爭取苗栗縣長提名遭爆強姦殺人　鍾東錦反擊了

蘇貞昌同意鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

快訊／染疫2歲童高燒42度不治　衛福部：基隆衛生局未善用EOC

3＋4居隔鬆綁！柯文哲：訴諸道德

王必勝稱雙北叫不動醫院！陳其邁回應了

淋雨排快篩遭諷乞丐！楊寶楨：心不痛嗎

美女刺客「快篩陽」剩46公斤！喘到走不動

2歲童高燒42.4℃「沒病床」　他批：陳時中才說空床率50%

淋雨排隊被嗆「信義區の快篩乞丐」！

中正紀念堂車來速17日上線

第4劑疫苗將開打　雙北市民看這裡

柯文哲預測的「疫情洪峰」要來了　北市校園最新管制一次看

替北市防疫打120分　馮世寬巧遇柯文哲

更多熱門

相關新聞

陳時中：打3劑快篩陰免隔離「還未達共識」

陳時中：打3劑快篩陰免隔離「還未達共識」

行政院長蘇貞昌拍板鬆綁「3+4」居家隔離，最快預計明（16日）起打滿3劑疫苗，快篩陰性免隔離。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，鬆綁3+4居家隔離目前會議還未完全達成共識，但65歲以上快篩陽性者，經醫師評估可投藥，已達成共識。

蘇貞昌同意鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

蘇貞昌同意鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

防疫會議研議簡化用藥流程　長照機構擬快篩陽就隔離給藥

防疫會議研議簡化用藥流程　長照機構擬快篩陽就隔離給藥

萊劑釋憲案政院合憲　蘇貞昌：中央政府做的是對的

萊劑釋憲案政院合憲　蘇貞昌：中央政府做的是對的

拜登簽法案挺台獲WHA觀察員　蘇貞昌：台灣經驗對國際有實質幫助

拜登簽法案挺台獲WHA觀察員　蘇貞昌：台灣經驗對國際有實質幫助

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞25歲男不治

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

米砂再曝AV徵才訊息！曝光業內薪資＋公司3福利

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診

相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！46歲長這樣

鴻海「全面退出」群創董事會　群創早盤股價應聲重跌

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面