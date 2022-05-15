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蘇貞昌拍板明起鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

▲▼行政院長蘇貞昌7日出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌出席「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」擴大防疫會議。（資料照／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

台灣當前防疫策略，是在「中重症及死亡率」低的前提下，維持「醫療資源」無虞，走向「共存」。對此，行政院長蘇貞昌14日於防疫會議中，認同指揮中心鬆綁「3+4」居家隔離之建議，最快預計明（16日）起打滿3劑疫苗，快篩陰性免隔離；至於施行細節尚需指揮中心對外說明。

台灣當前防疫策略，如同國際防疫趨勢，是在「中重症及死亡率」低的前提下，維持「醫療資源」無虞，走向「共存」和「如常生活」，也就是「流感化」。

對此，蘇貞昌14日召開擴大防疫會議，除了討論是否持續放寬隔離措施、擴增第一線篩檢量能，也要求縮短用藥流程，讓染疫高風險長輩能盡快獲得醫生評估、盡快取得藥物。

蘇貞昌在聽取指揮中心4月26日實施3+4隔離新制以來的疫情發展，包括：65歲以上長者覆蓋率達70%、死亡率維持約萬分之3、輕症與無症狀維持在99.75％等，為集中醫療資源照顧中重症，蘇貞昌認同指揮中心在防疫措施上持續鬆綁的方向，與各縣市討論完整接種疫苗者（打滿三劑）是否得免隔離，若可以達成共識，最快於週一將實施隔離新制。

居隔措施的調整外，由於地方政府與疾管署取得確診者的資訊上有時間差，確診者收到健保快易通上確診通知後，地方政府往往要半天，甚至兩至三天才能獲得訊息。因此，蘇貞昌特別請昨日出席的數位政委唐鳳，協助疾管署設計技術流程，由衛福部資訊處龐一鳴處長整合管理專案。

據悉，預估這近日就能讓地方衛生單位直接看到健保快易通填自主疫調的資訊，待進行地方衛生人員的教育訓練後，可以大幅縮短時間差。

另外，蘇貞昌也請醫福會執行長王必勝直接協調公有醫院人員協助，不僅要增加北北基桃等熱區篩檢的能量，同時在適合的篩檢站設置更多問診通道，讓快篩陽性、PCR篩檢過後的民眾能夠直接獲得醫療資訊和預先開立藥物處方箋。

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