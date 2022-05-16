2歲童染疫亡！衛福部怒批「未善用EOC」　基隆衛生局緊急回應了

▲被指沒有善用EOC，基隆衛生局長吳澤誠緊急回應了。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆1名2歲男童染疫高燒42.4度，衛生局聯繫4家醫院均無兒童重症空床，最後轉至台北榮總急救仍告不治。衛福部政務次長薛瑞元今（16）日接受媒體訪問時表示，此事件可以檢討的只有地方政府沒有善用EOC（緊急醫療應變中心）體系功能，如果基隆市衛生局有使用的話就能直接送到醫院。對此，衛生局長吳澤誠也緊急對外回應了。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨（15）日下午疫情記者會中說明基隆男童事件，當時男童燒到攝氏42.4度、呼吸急促、脈搏過速，疑似為病毒性腦炎，家人緊急帶往部立基隆醫院求助後，由衛生局聯繫基隆長庚醫院、台北三總、馬偕、台大都沒病床，最後決定轉至台北榮總兒童重症病房，但送北榮後仍告不治。

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薛瑞元今上午在立法院受訪表示，本起事件可以檢討的只有地方政府沒有善用EOC（緊急醫療應變中心）體系功能，如果基隆市衛生局若經調度機制，相關人員就可看病房情形並指引轉送醫院，而非一家一家聯繫，可能是聯絡協調上有什麼問題，導致當天值班人員不知道EOC的管道來快速聯絡。

對此，衛生局長吳澤誠緊急回應表示，EOC這個系統是由基隆長庚醫院當作基地，並串聯全國兩百多家醫院，但系統每小時才會更動一次，這期間就會產生床位上的落差。吳澤誠以礦工醫院為例，昨日礦工醫院透過此平台去運作，到找到有醫院能夠收治病患，大約花了1.5至2小時的時間，就時間性而言，「並沒有有所謂的延遲，這速度算是快的」。

不過，吳澤誠也坦言，透過此系統聯繫，還要向上一層一層的去調查系統，但若直接用電話與醫院連繫，一通電話只需要幾秒鐘的時間就能確定是否有床位，「確實比用系統還要快」，且當衛生局接獲部立基隆醫院的求助後，衛生局除了使用系統之外，當然也緊急用電話與醫院聯繫，才得以讓病患轉院，強調衛生局並無缺失。