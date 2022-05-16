等了2年！台虎首迎20多名空服生力軍　搶先布局迎下半年解封

▲台灣虎航。（圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

各國陸續邊境解封、解除口罩禁令，看好台灣今(2022)年下半年有機會開放邊境，台灣虎航A320neo新機陸續進行交付，上(4)個月提前布局大舉招募空服員和機師等人才，預計招募人數上看百名，吸引超過三千人搶破頭報名，台灣虎航今(16)日也首度恢復空服員培訓，迎接2年來首批20多名空服員新血加入。

疫情封鎖邊境2年多來，台灣虎航人事凍結，看好下半年有機會開放邊境，台灣虎航上月對外公開招募培訓機師、有經驗的正/副機師、CPL(Commercial Pilot License)商用機師、客艙組員等職缺，陸續收到雪片般求職履歷，其中空服員職缺吸引了近3000人報名。

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台灣虎航表示，空服員求職者經過初步資料審查後，預計將有1000名左右可於本週末(21日及22日)參加初試；並於下週末(28日及29日)進行複試，錄取之客艙組員，將於2022年下半年分批報到；另機師職缺已接獲上百封的履歷，投遞數量超乎預期，且報名持續進行中，錄取後將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即可成為台灣虎航的正式機師。

除擴大對外招募外，人事凍結的台灣虎航今(16)日迎接第16批的客艙組員加入，此為自2020年受到疫情影響後，首度恢復客艙組員的培訓，正式為下半年放寬邊境進行人才儲備。台灣虎航總經理張明瑋也出席開訓典禮，勉勵所有培訓客艙組員都能順利通過課程。