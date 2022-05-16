美國南加州「台灣教堂」槍擊至少1死5傷　亞裔槍手被捕

記者張寧倢／編譯

美國南加州一處台灣教堂發生槍擊案，事發於當地時間周日（15日）下午1時，禮拜結束後的午餐聚會遭一名槍手闖入開槍，目前已知造成1死5傷，且其中4人傷勢嚴重。警方表示，現已拘捕一名68歲亞裔男嫌，並在現場找到2把手槍。

▲美國南加州「Geneva Presbyterian Church」台灣長老教會教堂發生槍擊案，至少1死5傷。（圖／翻攝自Google Maps街景服務）

根據《洛杉磯時報》報導，位於加州拉古納伍茲市（Laguna Woods）的Geneva長老教會的教堂，作為爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）的信仰據點已有10年，根據網站介紹，教堂通常於周日上午10點舉行禮拜。Geneva教會成員、拉古納伍茲市臨時代理市長康納絲（Cynthia Conners）表示，當地約有150人時常到此參加中文的禮拜，結束後也經常一起吃中式午餐。

然而，上周日下午1時26分，一場為準備回到台灣的牧師舉行的餞別午宴上，發生死亡槍擊案，造成至少1人死亡、5人受傷，其中4人傷勢嚴重，現場30多人經歷這場悲劇，犯案動機尚不清楚。當局表示，受害者大部份都是亞洲人，且多數為台灣裔，所有受害人都是成年人，最年長的為92歲。

警方表示，現場信徒用一條延長線「綑住」槍手的腿，並奪下了2把槍。副警長哈洛克（Jeff Hallock）說，這群上教堂禮拜的人展現出超凡的勇氣，若他們沒有站出來，情況可能會更糟。官員指出，當局認為嫌疑人是一名來自拉斯維加斯的68歲亞裔男子，可能不是當地居民，但目前沒有其他細節。

Geneva長老教會前牧師克萊默（Tom Cramer）表示，這處教會是這一直活躍於當地台裔社區，除了固定禮拜，每周也舉辦教學研討會和工作坊等活動，是該城市最大的台灣教堂之一。

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